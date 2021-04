'Da budem iskrena, ne sjećam se što sam prvo pomislila jer sam bila na carskom rezu i sve mi je u magli od anestezije, ali se sjećam da mi je prošlo kroz glavu: ‘Ajme, kakvo crno dijete s tako puno kose’. Jednostavno mi nije bilo jasno kako moje dijete nije plavo i ćelavo, ja sam valjda zamišljala da će mali podsjećati na mene - ćelavu bebu s plavim očima.'

POGLEDAJTE VIDEO:

Tako je iskreno i otvoreno prvi put nakon porođaja pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) progovorila za novi broj magazina Miss7 o sinčiću Bloomu, koji je na svijet došao prije točno mjesec dana.

Otkad je pjevačica sa suprugom Nenadom dočekala prinovu, njezini obožavatelji ne mogu se nauživati dogodovština i detalja iz obiteljskog života najpopularnije svadbarske pjevačice. Čim Maja podijeli novi detalj, bez obzira na to je li riječ o izgledu dječje sobe, odabiru odjeće za dječačića ili pomagala za novorođenče, horda fanova dijeli joj savjete, komentira i lajka objave na društvenim mrežama.

No najviše ih je intrigiralo za koje se ime odlučio bračni par Tatarinov. Maja je ime krila do posljednjeg trenutka. Za Miss7 o odabiru imena ekskluzivno kaže:

- Kad smo ga doveli kući i promatrali ga satima, shvatili smo da je on toliko cool, on je toliko presladak, on je baš Bloom. Ime je kratko, ime je moderno, ovo je 21. stoljeće i vremena se mijenjaju koliko god se to nekome sviđalo ili ne. Na kraju dana, ne mora se nikome sviđati, to je zaista samo naš odabir i ime koje će nositi moje dijete - prepričava gospođa Šuput Tatarinov. Pohvalila se i kako sa suprugom ravnopravno dijeli slatke brige i obaveze u prvim Bloomovim danima.

- Do sada smo sve noćne straže odradili zajedno, kako se dijete probudi, tako nas dvoje skače iz kreveta. Nema spavanja ni za koga, solidarni smo u noćnom segmentu i ni jedno ni drugo ne želi spavati dok se beba presvlači ili hrani, čak to nije ni bio dio dogovora nego jednostavno ni jedno od nas ne želi nešto propustiti - priča Maja za novi broj časopisa Miss7, koji već od danas možete potražiti na kioscima i na ostalim prodajnim mjestima.

Osim opširnog i prvog intervjua otkad je postala mama, Maja je zadovoljno i samouvjereno pozirala pred objektivom Marka Grubišića niti mjesec dana nakon porođaja. Novi broj magazina dolazi u paketu s narukvicom Borboleta - sve za 49,90 kn.