Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) u listopadu je obznanila svojim pratiteljima da je trudna. Otada ih ne prestaje častiti fotografijama trudničkog trbuščića, ali i informacijama o prinovi.

Kako je ispričala za InMagazin, put u Dubai sa suprugom Nenadom u prosincu bio joj je prijeko potreban.

- Kad odeš na sunce na 30 stupnjeva i u Dubai, teško da ti može biti loše. Otputovali smo nakon toliko vremena neizlaska iz zemlje, što je za mene nepojmljivo - rekla je pa nastavila:

Ja kada sam vidjela aerodrom, ja sam mislila da sam na Marsu. Ozbiljno. Mislila sam da mi se ukazala Gospa kada me žena tražila putovnicu. Beba je dobila super-potrebni D vitamin o kojem sam stalno čitala i kojeg sad uzimam drugačije pa nije baš isto kada dođeš na sunce. I to nam je bilo posljednje putovanje udvoje.

Dodala je i kako ona i suprug Nenad imaju mnoge planove, ali sve će realizirati kad dođe sinčić.

- Radimo dječju kazališnu predstavu. Bit će mjuzikl, s pjesmama s mog dječjeg albuma. Kada pitam mame za dječje predstave, uvijek kažu da su dosadne. Mamama uvijek bude dosadno, djeci još bude i OK, a onda sam promislila da napravimo top dječju predstavu. Ajmo napraviti predstavu da bude tako dobra, da baš bude dobra i djeci i roditeljima - priča.

Potresa se boji jako, a najteže joj je to što se zbog toga nemirna i ne može se u potpunosti opustiti tijekom trudnoće.

- Protiv potresa si ne mogu pomoći, to je jednostavno kao i svi. Gdje sam god pitala i s kime god pričam, svi imaju ptsp. Malo mi je problem sada jer se ja jako trzam i na najmanje podrhtavanje. Tužno mi je da sam u stresu u ovakvom periodu svog života. Zbog djeteta, ne zbog mene. A opet, ne možeš si pomoći. Ja sam i dalje čovjek od krvi i mesa koji se toga boji, kao vjerojatno i svi. Ljudi pričaju da živim u novoj zgradi i da se ne moram bojati, ali to me nije briga kada me strah i dalje - kaže.

Pjevačica je rekla kako još uvijek nisu smislili ime za sina, ali sigurna je kako neće biti domaće ime jer je takva imena ne zanimaju.

- Bit će strano ime, to čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom - objasnila je nedavno.