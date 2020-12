Šuput: 'Živimo u unajmljenom stanu, naš je kompletno srušen'

Dok je muž s dizajnerima interijera i arhitektima zadužen za kompletan stan, u bebinu sobu ne dam nikome. Tu sam se angažirala sama i točno znam što želim, ispričala je glazbenica

<p>I dok se neke poznate 'face' povuku sa scene nakon što obavijeste javnost o dolasku bebe, to nije slučaj i s <strong>Majom Šuput</strong> <strong>Tatarinov </strong>(41) koja je u razgovoru za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/maja-suput-prvi-put-iskreno-o-trudnoci-zbog-bebe-trenutno-zivimo-u-unajmljenom-stanu-1451329">Večernji list</a> otkrila kako trudnoća napreduje 'fenomenalno'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Samo da tako ostane, nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa, osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno - rekla je za Večernji list.</p><p>Budući da joj se trbuščić gotovo i nije vidio u početku, kaže da joj nije bilo teško skrivati pred ljudima da će dobiti bebu.</p><p>- Ali bio mi je veliki problem skrivati to pred poznanicima i prijateljima jer sam od starta odlučila da ću reći samo petero ljudi, a imam veliki krug prijatelja - objasnila je.</p><p>Rekla je kako ona i suprug <strong>Nenad</strong> (37) u šali cijelo vrijeme govore da je beba 'najveći profesionalac'.</p><p>- Jer je došla u jedinom trenutku mog života kada ja ne moram ići pjevati. Tako da nisam morala stopirati glazbenu karijeru. Rodit ću na proljeće, a prema izjavama stručnjaka, pokretanje naše scene i koncerata očekuje se baš tada. Zapravo, svijet čeka da ja rodim pa da može nastaviti svirati (haha) - poručila je.</p><p>Priznaje da je jedva dočekala da se počne baviti opremanjem bebine sobe i svega što treba.</p><p>- Sve sam već izabrala, ali vjerojatno će se još toga nadodati. Stan je kompletno srušen jer smo ga odlučili preurediti novim namještajem i novom energijom i zbog toga što do sada nismo imali dječju sobu, tako da se ta soba sad radi iz temelja. Dok je muž s dizajnerima interijera i arhitektima zadužen za kompletan stan, u bebinu sobu ne dam nikome. Tu sam se angažirala sama i točno znam što želim. Trenutačno živimo u unajmljenom stanu i čekamo koji dan da nam naša oaza bude gotova, a tek tad počinje opremanje - zaključila je.</p>