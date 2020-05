Šurjak: Omalovažavaju me jer dobro izgledam, i to baš žene

Pravo nikad nije bilo moja ljubav, završila sam ga igrom slučaja. Previše sam svoja i tvrdoglava da bih mogla raditi u sustavu punom pravila i formi, mislim da je pošteno to priznati. Od malena sam se igrala četkom kao mikrofonom, držala političke govore, ali i prenosila nogometne utakmice, rekla HRT-ova voditeljica Mirta Šurjak (38) u intervjuu za portal Doktore, hitno!.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Ova atraktivna Splićanka iza sebe ima diplomu Pravnog fakulteta, ali je naposljetku završila u novinarstvu. Plijeni pozornost izvještavajući s nogometnih terena, no priznaje kako joj je fizički izgled teret u poslu kojim se bavi.

- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je Mirta.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

No, tvrdi kako je, s druge strane, njezini muški kolege novinari izuzetno poštuju od trenutka od kada je prvi put prije 10 godina počela raditi nogomet i kao apsolutni debitant počela raditi Europsku nogometnu ligu u kojoj je i Hajduk igrao.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- U Italiji žene koje prate nogomet, a koje su još uz to i dobro izgledaju dižu u nebesa. U hrvatskom društvu i u našem medijskom prostoru bilo bi lijepo kad bi ih za početak barem poštovali i cijenili, jer vjerujte mi, koliko god izgledalo jednostavno, nije lako raditi ovaj 'muški posao' u zemlji u kojoj svi sve znaju o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu - dodala je voditeljica i zaključila:

- Nije lako izaći pred pun stadion, uzeti izjavu od igrača, imati suvisla i pametna pitanja, jer ste kao žena u muškom poslu uvijek pod trostrukim povećalom javnosti i kritičara i zato skidam kapu svi svojim kolegicama diljem svijeta koje rade ovaj posao i ruše sve predrasude o njemu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

No, bez obzira na to, Šurjak je predana svom poslu i govori kako je od malena osjetila kako je sportsko novinarstvo njezin poziv.

-Moj je uzor bio Edo Pezzi, sjećam se kako sam kao mala trčala oko njegovog stola na Radio Splitu i vikala 'Barba Edo, ja ću biti sportski novinar.'. Majka je zasigurno utjecala genetskim nasljeđem na moj životni poziv a i moja prabaka po majčinoj strani je od roda Gotovčevih iz obitelji pokojnog hrvatskog političara i intelektualca Vlade Gotovca, tako se očigledno i taj govornički gen prenio i na mene - priznala je voditeljica.