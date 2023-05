Susjeda o Prljinom braku: 'Vrlo je romantičan, kćeri su divno odgojene, odnos za poželjeti...'

O privatnom životu Zorana Prodanovića Prlje (58) i supruge Marije Maljevac jako se malo zna, no ljudi koji ih poznaju kažu da je to par koji ima zaista skladan brak kojeg bi poželjeli svakom.

- Ma to su vam divni ljudi koji se neizmjerno poštuju, razumiju i vole. Marija je jedna jednostavna, samozatajna, ali jako dobra, pristupačna i srdačna žena, a Prlja uopće nije onakav kakvog ga viđate na pozornici dok izvodi sve te 'gluposti'. U privatnom životu on je vrlo ozbiljan čovjek koji vrlo ozbiljno i odgovorno shvaća svoje bračne i roditeljske dužnosti. I nema što ne radi, u svemu joj pomaže, kuha, stavlja robu sušiti, pomaže u vrtu, ništa mu nije teško. To je jedan vrlo skladan brak. Jest da on dosta putuje zbog svog posla, ali kad je kod kuće, sve nadoknadi. I vrlo je romantičan. Kad god se vrati s putovanja srdačno poljubi svoju Miru i nikad ne zaboravlja rođendane, godišnjice braka i slično, uvijek joj donese buket. Jako su dobri i kao roditelji, kćeri su im divno odgojene. Često svi zajedno posjećuju i širu obitelj, djedove i bake i svi se dobro slažu. A jako su dobri i kao susjedi, uvijek pitaju kako ste i nerijetko pomognu oko radova u vrtu ili što god drugo treba. Stvarno dobri ljudi, ljubazni, uslužni susjedi za poželjeti. Ako bi za ikog rekli da imaju brak za poželjeti, to bi bio njihov. Svaka im čast - kaže dugogodišnja susjeda koja kraj frontmena LET 3-a živi već 20 godina.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bračni par ima dvije kćeri, Maru i Veru, koje su s Marijom stigle u Liverpool na prvu polufinalnu večer Eurosonga na kojoj su Letovci dominirali te s lakoćom prošli u finale ovog glazbenog spektakla.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Uoči nastupa, Marija je viđena kako strastveno ljubi svog supruga ispred hotela, a bio je to poljubac sreće koji je, sudeći po viđenom, doista učinio magiju.

Foto: NoviList

Pobjedu su dečki slavili u jednom pubu upravo sa svojim obiteljima, ali i obožavateljima koji su se htjeli fotografirati s njima.

