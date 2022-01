Popularne pjevačice iz srpske grupe Hurricane, Sanja Vučić (28), Ksenija Knežević (25) te Ivana Nikolić (26) žele se udati u isto vrijeme te time napraviti i veliku svadbu, prenose srpski mediji.

- Ivana, Ksenija i ja želimo se udati u 2022. godini. Napravit ćemo svadbu u isto vrijeme. To bi bio spektakl. Zamislite kako bi samo izgledali svi uzvanici na jednom mjestu. Koliko bismo samo gostiju imale, mogle bismo ih lagano pozvati u Arenu i tamo napraviti svadbu i koncert u isto vrijeme - izjavila je Sanja.

Atraktivna Ksenija dotaknula se i svoje četverogodišnje veze s Nikolom Todorovićem te nagađanja kako je u isto vrijeme bila sa glumcem Pavlom Mensurom (22).

- Kod mene se ništa nije promijenilo, sa istim Nikolom sam već četiri godine od kada sam započela projekt sa djevojkama. Pavla znam, roditelji nam se međusobno druže, možda su nas zato povezivali cijelo vrijeme u medijima - izjavila je Knežević te nadodala kako ima pozitivno mišljenje o njemu, ali kako nikada nisu bili zajedno.

A treća, Ivana Nikolić negirala je vezu sa košarkašem Crvene Zvezde, Maikom Zirbesom (31).

- Gdje mi je sad dečko? Gdje mi je taj muškarac? Neka me nekada dođe podržati kada imam bitan događaj. Sportski sam tip i ranije sam išla na utakmice. Nemam ništa s Maikeom i pobjedom Crvene Zvezde. Čestitala sam na pobjedi i podržala dečke. To je to, što se tiče priča da smo Maike i ja u vezi - izjavila je Nikolić.

Sanju su posljednje vrijeme povezivali sa nogometašem, Nemanjom Gudeljom (30), no pjevačica je također negirala glasine o mogućoj vezi.

- Nemanja Gudelj i ja smo bliski, ali nismo u vezi. Komentiramo jedno drugome slike, lajkamo se međusobno, ali mi svi iz grupe zajedno volimo obitelj Gudelj - dodala je pjevačica za kraj.

Podsjetimo, djevojke su dodatnu popularnost stekle na prošlogodišnjem Eurosongu sa pjesmom 'Loco, loco'. Nastupile su osme, a u konkurenciji s još 25 zemalja.