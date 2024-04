Susret starih prijatelja: Chuck i Nate iz 'Tračerice' objavili fotku pa raspametili obožavatelje...

Glumci Chace Crawford (38) i Ed Westwick (36) prije 17 godina zajedno su se pojavili na ekranima u kultnoj tinejdžerskoj seriji 'Tračerica' ('Gossip girl'), čija je posljednja epizoda snimljena prije 12 godina. U seriji su utjelovili Natea Archibalda i Chucka Bassa, a nedavno su na svojim društvenim mrežama podijelili novu zajedničku fotografiju.

- Sreo sam starog prijatelja - napisao je Chase u opisu fotografije s Edom, koja je prikupila više od pola milijuna lajkova.

Serija je popularna i dan danas, a u komentarima su se javili brojni obožavatelji.

'Čini se da su Nate i Chuck i dalje prijatelji nakon svih ovih godina', 'Uočeni: Najbolji s Upper East Sidea ponovno su se okupili i osjećaj je tako dobar', 'Srušit ćete internet, opet', pisali su oduševljeni fanovi.

Podsjetimo, Ed Westwick je u siječnju zaprosio glumicu Amy Jackson, a kao mjesto zaruka odabrao je bajkovite planine na skijanju u Švicarskoj. Par se upoznao 2021., a Amy je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi spoj.

- Pozvao me na dupli spoj s našim psima. To je pravi način za osvojiti me. Kava i psi - ispričala je za magazin Lifestyle Asia.

Amy ima sina Andreasa (4), kojega je dobila s bivšim partnerom, poduzetnikom Georgeom Panayiotouom.