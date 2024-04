Sutra je dan za ritam swinga: Svjetski poznati Glenn Miller Orchestra dolaze u Lisinski...

Svjetski poznati Glenn Miller Orchestra pod dirigentskom palicom Wil Saldena, nastupit će u utorak, 23. travnja u Koncertnoj dvorani 'Vatroslav Lisinski' i donijeti swing ritmove tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća. Od prvog nastupa 1985. godine nastupili su više od pet i pol tisuća puta pred otprilike pet milijuna ljudi.

- Trudimo se svirati glazbu koja je obilježila to razdoblje na isti način kao Glenn Miller. Nije to kopiranje, ali bilo bi vrlo čudno, i za publiku i za bend, svirati modernu, npr. disko verziju "In The Mood": ni publika ni bend ne bi uživali u takvom nastupu - rekao je Will Salden.

Foto: PROMO

Već na samom početku programa, pozornica će postati prava plesna arena, vraćajući nas u doba kada je nastao jedan od najkozmopolitskijih, opuštenih i zaraznih glazbenih stilova svih vremena - Swing. Zbog prepoznatljivog, iznimno harmoničnog, a istovremeno uzbuđujućeg zvuka, oživljavaju se vječni svjetski hitovi poput "Moonlight Serenade", "In the Mood", "Rhapsodie In Blue", "Leroy Brown", "Sentimental Journey" i mnogi drugi.

Prvi taktovi "Best Of..." odmah otkrivaju izuzetnu stručnost ovih izvanrednih glazbenika, a jedinstveni zvuk Glenn Miller Orkestra u Big Band sastavu posebno dolazi do izražaja zahvaljujući brojnim puhačima.

Iako je prošlo više od 85 godina od osnivanja Glenn Miller Orkestra, glazbeni svijet i dalje je obogaćen nezaboravnim melodijama i aranžmanima. Baš kao što su Coca Cola i Elvis Presley postali globalno prepoznatljivi američki kulturni simboli, tako je i Glenn Miller, sa svojom nezaboravnom glazbom, prepoznat širom svijeta.