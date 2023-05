Sutra počinje Eurosong! Evo kad nastupa Let 3, kad je finale i tko je favorit prema kladionicama

Kada je Eurosong?

Prva polufinalna večer Eurosonga je u utorak, 9. svibnja, a druga polufinalna večer, dva dva kasnije, u četvrtak, 11. svibnja. Finalne glazbenog spektakla u Areni u Liverpoolu slijedi u subotu, 13. svibnja.

Iako je već svima dobro poznato da domaćinstvo Eurosonga preuzme država čiji je predstavnik pobijedio na prethodnom natjecanju, zbog rata u Ukrajini tu ulogu dobila je Velika Britanija. 'Ujedinjeni u glazbi' naziv je slogana ovogodišnjeg Eurosonga koji demonstrira partnerstvo između Velike Britanije i Ukrajine te grada Liverpoola, domaćina natjecanja.

Foto: Jens Büttner/DPA

Gdje pratite Eurosong?

Sve tri večeri Eurosonga u Hrvatskoj ćete moći gledati na programu HRT-a. Popis programa koji će prenositi Eurosong u ostalim državama sudionicama možete pogledati OVDJE.

Osim službenih programa u prijenos glazbenog natjecanja uključene su i društvene mreže. TikTok će drugu godinu zaredom biti službeni partner Eurosonga nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) odabrala tu platformu za prijenos natjecanja uživo, kao i za objavljivanje ekskluzivnih nastupa i sadržaja iza scene.

Hrvatski predstavnici na Eurosongu

Hrvatsku ove godine na Eurosongu predstavlja Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!'. Grupa Let 3 u prvoj polufinalnoj večeri nastupa sedma po redu, a u prvoj večeri natječe se 15 zemalja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Države koje nastupaju prvu večer Eurosonga su: Azerbajdžan, Hrvatska, Češka, Finska, Irska, Izrael, Latvija, Malta, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Srbija, Švedska i Nizozemska. Države koje nastupaju drugu večer su: Albanija, Armenija, Australija, Austrija, Belgija, Cipar, Njemačka, Estonija, Gruzija, Grčka, Island, Litva, Poljska, Rumunjska, San Marino i Slovenija.

Na kladionicama Eurosonga prve polufinalne večeri, Let 3 je trenutačno smješten na deveto mjesto te im se tako predviđa prolazak u finalne.

Foto: EurovisionWorld/Screenshot

U konačnici se Letovcima predviđa da će u finalu završiti na 16. mjestu.

Favoriti Eurosonga

Prema podacima s kladionica Eurosonga u ponedjeljak, 08. svibnja u 11 sati, favorit za pobjedu na ovogodišnjem natjecanju u Liverpoolu je Švedska.

Foto: EurovisionWorld/Screenshot

Za tu zemlju zapjevat će Loreen, koja je fanovima ovog natjecanja poznata kao pobjednica Eurosonga 2012. godine. Unazad nekoliko mjeseci Loreen je glavna favoritkinja za titulu najbolje sa pjesmom 'Tattoo'

Slijede ju Finska, Francuska, Ukrajina pa Španjolska. Finsku predstavlja mladi reper Käärijä, Francusku glazbenica La Zarra, Španjolsku Blanca Paloma, a Ukrajinu predstavlja sastav TVORCHI.

Foto: J/DPA/PIXSELL

Svi pobjednici Eurosonga

1956. Switzerland – Refrain performed by Lys Assia

1957. Netherlands – Net als toen performed by Corry Brokken

1958. France – Dors, Mon Amour performed by Andre Claveau

1959. Nederland – Een-beetje performed by Teddy Scholten

1960. France – Tom Pilibi erformed by Jacqueline Boyer

1961. Luxembourg – Nous les amoureux performed by Jean-Claude Pascal

1962. France – Un Premier Amour performed by Isabelle Aubret

1963. Denkark – Dansevise performed by Grethe and Jorgen Ingmann

1964. Italy – Non Ho L’Età performed by Gigliola Cinquetti

1965. Luxembourg – Poupée de cire, poupée de son performed by France Gall

1966. Austria – Merci Chérie performed by Udo Jürgens

1967. UK – Puppet on a String perfomed by Sandie Shaw

1968. Spain – La, la, la performed by Massiel

1969. France – Un jour, un enfant performed by Frida Boccara

1969. Nederland – De troubadour performed by Lenny Kuhr

1969. Spain – Vivo Cantando performed by Salomé

1969. UK – Boom Bang-a-Bang performed by Lulu

1970. Ireland – All kinds of Everything performed by Dana

1971. Monaco – Un banc, un arbre, une rue performed by Séverine

1972. Luxembourg – Aprés toi performed by Vicky Leandros

1973. Luxembourg – Tu te reconnaîtras performed by Anne-Marie David

1974. Sweden – Warerloo performed by ABBA

1975. Nederlands – Ding-a-Dong performed by Teach-In

1976. United Kingdom – Save Your Kisses For Me performed by Brotherhood of Man

1977. France – L’oiseau et l’enfant performed by Marie Myriam

1978. Israel – A-Ba-Ni-Bi performed by Izhar Cohen & the Alphabeta

1979. Israel – Hallelujah performed by Gali Atari & Milk and Honey

1980. Ireland _ What’s Another Year? performed by Johnny Logan

1981. UK – Making Your Mind Up performed by Bucks Fizz

1982. Germany – Ein Bisschen Frieden performed by Nicole

1983. Luxembourg – Si la vie est cadeau performed by Corinne Hermès

1984. Sweden – Diggi-Loo Diggi-Ley performed by Herreys

1985. Norway – La det swinge performed by Bobbysocks!

1986. Belgium – J’aime la vie perfprmed by Sandra Kim

1987. Ireland – Hold Me Now performed by Johnny Logan

1988. Switzerland – Ne partez pas sans moi performed by Céline Dion

1989. Jugoslavija – Rock Me performed by Riva

1990. Italy – Insieme 1992. performed by Toto Cutugno

1991. Sweden – Fångad av en stormvind performed by Carol

1992. Ireland – Why Me? performed by Linda Martin

1993. Ireland – In Your Eyes performed by Niamh Kavanagh

1994. Ireland – Rock ‘n’ Roll Kids performed by Paul Harrington and Charlie McGettigan

1995. Norway Nocturne performed by Secret Garden

1996. Ireland – The Voice performed by Eimear Quinn

1997. UK – Love Shine a Light performed by Katrina & The Waves

1998. Israel – Diva performed by Dana International

1999. Sweden – Take Me to Your Heaven performed by Charlotte Nilsson

2000. Denmark – Fly on the Wings of Love performed by Olsen Brothers

2001. Estonia – Everybody performed by Tanel Padar, Dave Benton, 2XL

2002. Latvia – I Wanna performed by Marie N

2003. Turkey – Everyway That I Can performed by Sertab Erener

2004. Ukraine – Wild Dances performed by Ruslana

2005. Greece – My Number One performed by Helena Paparizou

2006. Finland – Hard Rock Hallelujah performed by Lordi

2007. Serbia – Molitva performed by Marija Šerifović

2008. Russia – Believe performed by Dima Bilan

2009. Norway – Fairytale performed by Alexander Rybak

2010. Germany – Satellite performed by Lena

2011. Azerbaijan – Running Scared performed by Ell & Nikki

2012. Sweden – Euphoria performed by Loreen

2013. Denmark Only Teardrops performed by Emmelie de Forest

2014. Austria – Rise Like a Phoenix performed by Conchita Wurst

2015. Sweden – Heroes performed by Måns Zelmerlöw

2016. Ukraine – 1944. performed by Jamala

2017. Portugal – Amar Pelos Dois performed by Salvador Sobral

2018. Izrael - Toy performed by Netta

2019. Nederlands - Arcade performed by Duncan Laurence

2021. Italy - Zitti e buoni performed by Maneskin

2022. Ukraine - Stefania performed by Kalush Orchestra

Najbolji plasman Hrvatske na Eurosongu

Grupa Riva u kojoj je bila Emilija Kokić jedina je hrvatska pobjednica na Eurosongu. S 'Rock Me' su pobijedili 1989. u Lausannei.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Maja Blagdan je 1996. godine s pjesmom Sveta ljubav na Eurosongu osvojila četvrto mjesto. Pjevačica se svojim nastupom upisala u povijest ovog glazbenog natjecanja jer je otpjevala najviši ton u povijesti Eurosonga.

Majin uspjeh, osvajanje četvrtog mjesta, ponovila je tri godine kasnije Doris Dragović predstavljajući Hrvatsku u Jeruzalemu s pjesmom Marija Magdalena. Mnogi fanovi Eurosonga i novije generacije eurovizijskih blogera i komentatora smatraju da je Doris te godine trebala pobijediti te da je Marija Magdalena jedna od najboljih pjesama u povijesti natjecanja.

Danijela Martinović je na Eurosongu 1998. s pjesmom Neka mi ne svane osvojila peto mjesto. Pjevačica je tada bila prva predstavnica u povijesti Eurosonga koja se presvukla tijekom nastupa. Svojom zamjenom crne haljine u bijelu pokrenula je novi trend na pozornici Eurosonga i uspjela osvojiti peto mjesto.

Sve o pripremama Leta 3 za spektakl, događajima iza kulisa Eurosonga i kako je Riva pokorila Europu možete pročitati i u velikom specijalu 24sata u današnjem tiskanom izdanju.

