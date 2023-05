Suvremeni ples i predstave u virtualnoj stvarnosti idućih šest dana osvajaju Rijeku

Izvanredna ostvarenja suvremenog plesa u izvedbi europskih i domaćih umjetnika uprizorit će se na četvrtom izdanju festivala Port of Dance koji danas počinje u Rijeci. U idućih šest dana na raznim gradskim lokacijama moći će se uživati u plesnoj umjetnosti, a uz pomoć tehnologije virtualne stvarnosti (VR) uz predstave će publika otputovati i puno dalje od Rijeke. Program je iznimno bogat i pomno biran, a sadržava pet plesnih predstava, jedan plesni laboratorij, dva plesna videa te tri predstave u virtualnoj stvarnosti, od kojih je jedna prvi put namijenjena djeci te uključuje i interaktivnu plesnu radionicu. Idealna je to prilika za otkrivanje potencijala među najmlađim članovima društva koji će lako probuditi ljubav prema plesu. Najduže izdanje festivala dosad donosi i posebnost dviju VR predstava jer nisu snimane u kazalištu nego na vanjskim lokacijama - jedna u napuštenom kamenolomu pokraj Atene, a jedna u vrtu muzeja u Bassano di Grappa.

- Program ove godine obiluje raznim oblicima i formama kojim se predstavlja recentna međunarodna scena suvremenog plesa. Na četiri lokacija moći će se vidjeti predstave uživo, od formi sola do velikih izvedbi ansambla. Uz pomoć tehnologije virtualne stvarnosti otputovat ćemo do Grčke i Italije, a iz Irske nam dolazi predstava za najmlađe, na što smo posebno ponosni. Pozivamo zainteresirane iz cijele države da nam se pridruže i zaplove s nama u našu "luku plesa". Garantiramo vam dobru zabavu i izvedbe koje ćete sigurno pamtiti, ističe Edvin Liverić, ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Festival danas otvaraju dvije izvedbe predstave "Figuring Age" mađarsko-njemačkog dvojca Boglárke Börcsök & Andreasa Bolma u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Riječ je o transgeneracijskoj, višeslojnoj i uznemirujućoj izvedbi-instalaciji koja se odigrava u rubnom prostoru između filma, plesa i kazališta. U izmišljenoj seansi prizivanja duhova, posjetitelji se susreću s tri vremešne plesačice Évom, Irén i Ágnes, a koje su 1930-ih udarale temelje modernog plesa u Mađarskoj. Inspirirani snimkama plesačica snimljenih u njihovim domovima, umjetnički tandem stvorio je koreografiju koja protagonisticama omogućuje "post mortem" povratak na pozornicu koristeći Börcsökino tijelo i glas kao medij...

Osim u spomenutom muzeju, festivalske predstave će se igrati u HKD-u na Sušaku, Dječjoj kući, Malom HKD-u te Galeriji Kortil. Već sutra u HKD-u na rasporedu je koprodukcija "Gran Bolero" španjolskog koreografa Jesúsa Rubia Game, u izvedbi slovenskog EN-KNAP-a i Zagrebačkog plesnog ansambla. Plesni laboratorij sa šest kratkih koreografija članova Baleta HNK Ivana pl. Zajca "Inside Out" na rasporedu je u petak na istoj pozornici, a u subotu u Galeriji Kortil nastupaju Viktoria Bubalo i Anna Javoran s predstavom "Strahovi malih razlika", nakon čega će se u atriju HKD-a prikazati dva plesna videa Martine Nevistić Vukobrat "Deep Neon: In Between" i "Pulsar". U nedjelju nastupaju Camilla Monga i Emanuele Maniscalco s kvartetom iz Italije "In the Moment", a Port of Dance zatvara Matija Ferlin u idući ponedjeljak sa svojim velebnim solom "Sad sam Matthäus".

Prva predstava u virtualnoj stvarnosti na programu je u četvrtak, kad se prikazuje "Body Monologue" grčke koreografkinje Anastasije Valsamaki, a u petak "Gli amanti" Talijana Adriana Bolognina. U subotu i nedjelju na rasporedu je predstava "Francis Footwork", nakon koje slijedi interaktivna plesna radionica za djecu. Ulaz na sve VR predstave je besplatan, uz obaveznu rezervaciju mjesta u HKD-u na Sušaku, a na njihovim mrežnim stranicama možete pronaći detaljne informacije o satnici i lokacijama svih izvedbi.

