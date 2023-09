Suzana i Riva se preselile na druge farme, potekle su i suze, a Branko šokantno izbacio Ružu

Farmere je u petak čekala najteža odluka dosad – morali su odlučiti koga vode sa sobom na farmu. Voditeljica Anita Martinović nasamo je porazgovarala sa svakim farmerom kako bi doznala njihova očekivanja, želje i planove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Video

- Ne bih želio nikoga povrijediti - priznao je Stjepan, a Ivan je bez ikakvog problema priznao da mu je favorit Samanta.

Foto: RTL

- Meni je plus kad se žene bore za mene - poručio je i Ante. Dodao je da je spreman čak i Mileni dati priliku.

'Želio bih jednu mijenjati, a dvije izbaciti'

Branko je Aniti najavio iznenađenje.

- Došlo je do promjene... Želio bih jednu mijenjati, s druge farme da dođe k meni, a da ja izbacim dvije! - rekao je.

Foto: RTL

Samouvjereni Rade odlučio

Mijo je kazao Aniti kako se još premišlja, a samouvjereni Radoslav da je već odlučio.

- Nikad lakša odluka u mom životu! - istaknuo je.

- Nije moj tip, ja idem dobrovoljno. Meni treba muškarac, čovjek, gospodin - najavila je Riva, dok je Ines smatrala kako nije iskrena.

- Sumnjam da koja žena ne bi išla vidjeti luksuz, lijepo imanje. To su priče za malu djecu - zaključila je Ines.

Foto: RTL

'Nema kemije'

Prvi na redu za izbacivanja bio je Stjepan, a zanimalo ga je samo je li se na neki način svojim damama zamjerio.

Mileva mu je poručila kako na njegovu farmu ne želi ići.

- Nema kemije, ne može se razvijati odnos u bilo kojem pravcu - rekla je.

Farmer je njezinu odluku ispoštovao i ispratio je iz showa.

Foto: RTL

Antonija odustala iz privatnih razloga

Idući je bio Ivan, a za riječ se javila Antonija i najavila mu kako zbog privatnih razloga mora odustati, što ga je šokiralo jer je ona bila jedna od djevojaka koju je želio odabrati.

- Da nije Antonija sama otišla, voljela bih da je izbacio Tihanu. Živcira me, iritantna je - nije bila zadovoljna Samanta raspletom situacije.

Ante poslao kući Suzanu

Ante je bio spreman za svoju odluku.

- Ako ispadnem, želim mu pokloniti košulju da mu donese svu vedrinu i ljepotu ljubavi, života i postojanja - u svom stilu rekla je Milena.

Ante je šešir prvo uručio Klari, a zatim i Mileni koja je zaplakala od sreće.

Posljednji šešir dao je Leni, dok je, pomalo neočekivano, ispala Suzana. Farmer je obznanio kako mu je priznala da želi kući, no ona je sve porekla i kazala kako ju je krivo shvatio.

- Nisam to tako rekla. Rekla sam da želim ići svojoj kući, ali ne od tebe - poručila je sa suzama, no povratka nije bilo.

Foto: RTL

Radoslav kod sebe primio Suzanu

Radoslav je stigao na mjesto za izbacivanje, a njegove su dame bile nestrpljive doznati što je odlučio.

Irena i Ines nisu imale nikakvu zamjerku, dok su Riva i Gordana bile bez teksta.

- Ako imaju išta protiv mene, nek' me opale oštrim riječima. Transfer lista je gotova - poručio je farmer pa odlučio prvi šešir pokloniti Ines, koja nije mogla sakriti oduševljenje.

No ceremoniju je prekinula Suzana koja je pitala farmera prima li je među svoje dame.

- Želim kod tebe da me oraspoložiš, da obrišem suze s lica! - rekla je ona Radoslavu.

- Suzana, ova košulja ima svoju vrijednost, a ja ću ti njome obrisati suze - poručio je farmer i prihvatio je.

- 'Ti ćeš uživati kod mene na imanju - rekao joj je.

- Ako Rade hoće, rodit ću mu kćer i sina - poručila je pa ipak dodala:

- Nije on za mene, ali idemo se malo zabaviti.

Posljednji šešir pripao je Ireni, dok Riva i Gordana nisu bile ni najmanje razočarane.

Foto: RTL

Miju je Brankica nagradila poljupcem

Miju je čekala finalna odluka, a njegove su dame imale samo riječi hvale. No farmer je priznao Aniti da je promijenio svoju odluku u zadnji čas.

Prvi šešir pripao je Brankici, koja ga je nagradila pusom u usta.

- Baš mi leži kao osoba, nije mi problem pusa - priznao je.

Foto: RTL

Drugi šešir dobila je Ksenija, a treći Katica, koja je briznula u plač.

- Nisam ovo očekivala, doslovno sam šokirana. Drugo je pričao, ispalo je nešto sasvim drugo... Izgubio je jednu dobru i iskrenu osobu - poručila je za kraj Vesna pa se slomila u suzama.

Foto: RTL

Branko pozvao k sebi Rivu

Za kraj dana ostao je još jedino Branko, no upravo je on priredio najveće iznenađenje, i to ne samo jedno! Naime, pozvao je k sebi tek ispalu Radoslavovu Rivu, a ona je pristala.

- Dobar je, interesantan, sasvim drukčije nego što sam ja sad imala - kazala je.

- Ne bih htio sad o tome, neka to ostane moja tajna - nije farmer bio rječit o razlozima.

Drugi šešir pripao je Antoniji, na čuđenje svih.

- E sad će mi biti najteže u životu - priznao je farmer pa posljednji šešir dodijelio Smilji.

- Moja voljena i najdraža - tepao Smilji Branko.

Foto: RTL

- Ruža je bila tvoja ljubav od prvog dana, što se sad promijenilo? - u nevjerici je bila Anita.

- Preksinoć me jako povrijedila. Kad je Smilja došla, Ruža je bila ljubomorna - rekao je farmer.

- Nije ljubomora, nego kad je Smilja došla, mi smo zastranili. Ne znam gdje su iskrice nestale, i ja sam iznenađena - poručila je Ruža.