Suzana Kumer iz Ljubav je na selu se pohvalila: 'Imam dečka!'

Imam dečka!, otkrila je nedavno Suzana Kumer u prijenosu uživo na TikToku. Pronašla ga je zahvaljujući emisiji 'Ljubav je na selu', u kojoj ju je dragi ugledao. Druge detalje nije otkrivala.

Suzana je bila u 15. i 16. sezoni RTL-ova showa. Nakon one posljednje završila je u vezi s farmerom Ivanom Detkovićem. Iako nije bila na njegovoj farmi, već na onoj Radoslava Biskupovića, sprijatelji su se i odlučili biti zajedno.

Foto: RTL

- Skupa smo. Sretni smo. Rodila se ljubav - otkrila je ranije za RTL.

Ubrzo nakon toga počelo se šuškati da je njihovoj ljubavi došao kraj.

- Sa Suzanom se također više ne čujem. Nismo u kontaktu jer se ona nešto naljutila ne mene, ali je prije mjesec dana bila kod mene u kafiću pa smo popili piće, no ništa pretjerano - objasnio je Ivan.

Foto: RTL

Suzana je kasnije, pak, govorila da su sve izmislili te da nisu stvarno bili u vezi.

- Glumili smo da smo zajedno. On je htio imati nekoga i ja sam mu bila krinka. U to vrijeme kada on tvrdi da sam bila s drugim muškarcem, bila sam s njim i to ljudi mogu potvrditi. Bila sam cijelu večer s Ivanom - rekla je Suzana ističući da je Ivan preuveličao situaciju te ju koristio kao krinku i htio napraviti show.

Foto: RTL