Suzana Mančić o seks skandalu: 'Javnost me osudila. Gledali su me kao da sam ubila nekoga...'

Suzana Mančić (65) otkrila je u nedavnom intervjuu kako se osjećala kada je ‘isplivala’ njezina eksplicitna snimka te se dotaknula braka s grčkim poduzetnikom.

- Javnost me osudila, puno sam plakala, ali vrijeme učini svoje i sam u sebi to prijeđeš nekako. Ljudi te polako počnu gledati drugim očima, kao nekada. Ljudi su me tada gledali užasnuto, kao da sam ubila nekoga. To je iza mene, ne volim o tome pričati, to je povijest - ispričala je svojedobno u emisiji 'Premijera – Vikend Specijal'.

Otkrila je i kako muškarci nisu nikada bili imuni na njezin atraktivan izgled, pa su često zbog nje ostavljali i svoje supruge.

- Bili su to sjajni ljudi. Ne viđam ja te žene, ali to ti je život. Bila sam zaljubljena, ali nisam bila svjesna tih posljedica, bila sam mlada. Moja sudbina je bila takva da su muškarci padali na koljena preda mnom, a da se nisam posebno trudila - prenosi Kurir.

Suzana se udavala dva puta, a već više od 20 godina ljubi grčkog poduzetnika Simeona Ocomokosa, kojem je priznala da mu nikad neće roditi djecu.

- Moja mama je najviše patila zbog mene (smijeh). Dva puta sam stala na ludi kamen, nisam se saplela. Prvi put kad sam se udala, udala sam se iz velike ljubavi, imam dvije divne kćeri, a kad je ta ljubav prestala rastali smo se. Pisalo se svašta. Do sada nisam našla toliko dobrog čovjeka kao što je moj muž - rekla je Mančić pa dodala:

- To je ljubav na daljinu, 21 godinu smo zajedno, provodimo vikende zajedno, ljetovanja, zimovanja. Rekla sam mu da nikada neću biti njegova obitelj, ali mi smo par, fenomenalan par. Obitelj je ona zajednica koja ima zajedničku djecu. U odnosu na mene je imućan, i prvi i drugi put sam ja zaprosila svoga muža - ispričala je.

