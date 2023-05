Suzana Mančić razorila je brak starijem muškarcu: 'Znala sam da je oženjen, a sad mi je žao...'

Suzana Mančić (66), najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije, u novom intervju se raspričala o muškarcu kojem je razorila brak.

- Život mi je nudio razne stvari, neke sam i prihvatila, a dogodilo mi se sve što nisam željela. Tako sam rekla da ne želim oženjenog muškarca, ali dogodio mi se i taj oženjeni muškarac koji je bio stariji od mene. Znala sam da je oženjen kada sam ga upoznala i rekla sam mu: Molim te, razvedi se, pa mi se onda javi. Život nam donosi razne situacije i on je bio zauzet i šarmirao me, trudio se oko mene i ja sam razvela taj brak. Sad mi je žao što sam to učinila jer mi je on dao puno, a ja njemu ništa - prenio je srpski Blic.

Suzana već 23 godine ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa, a brak na daljinu ovom paru nimalo ne smeta.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu glazbu. Veliki je kavalir, često mi daje komplimente, a u mene se zaljubio na prvi pogled - otkrila je Mančić, te naglasila kako je imala nekoliko velikih ljubavi.

- Netko voli jednom ili dva puta, a ja sam voljela više puta. Moralo je biti 10 velikih ljubavi za taj prvi odabir. Voljeti se može više puta ili onoliko puta koliko otvorite dušu i srce da volite i budete voljeni. Nikada nisam imala tip muškarca, nisu bili pretjerano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je bitno u ljubavi, da te neko zaintrigira.

Prva velika ljubav jugoslavenske femme fatale bio je Nebojša Krunić, član grupe 'Sedmorica mladih', s kojim je dobila dvije kćeri, Nataliju i Teodoru. Nataliju često uspoređuju s glumicom Angelinom Jolie, no ona izbjegava medije, dok je Teodora prisutnija u njima.

Prije nekoliko godina u srpskim je medijima odjeknula vijest da se u Las Vegasu tajno udala za 20 godina starijeg austrijskog biznismena Franza, a za vjenčanje nije znala ni poznata mama kojoj je to navodno teško palo. Ipak, bračna idila potrajala je samo tri godine, jer je Teodora shvatila da želi voditi drugačiji život, odnosno ne biti samo posvećena suprugu, što je dovelo do kraha braka.