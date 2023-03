Suzani Mančić preminula sestra, oprostila se od nje emotivnom porukom: 'Duša mi je plakala'

Bivša loto djevojka Suzana Mančić (66) otkrila je na društvenim mrežama da joj je preminula sestra Dušica.

- Show must go on … Znate li kako izgleda život nas koji smo u showbusinessu? Tu je frizura, tu je šminka, šljokice sjaje pod reflektorima, smijemo se … Ali ne postoji šminka za tugu u očima - započela je Mančić uz fotografiju.

Dodala je kako ju je tužna vijest zatekla na snimanju emisije.

- Duša mi je plakala jer sam znala da neko meni blizak i drag, odlazi zauvijek. Moja sestra Dušica. Amin - napisala je shrvana Mančić, a u komentarima su se odmah počeli nizati izrazi sućuti.

Srpski mediji pišu kako je sestra bivše loto djevojke preminula iznenadno. Bile su vrlo povezane, a Suzana je često isticala da je od Dušice uvijek dobivala veliku podršku.

