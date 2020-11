- Jedino \u0161to radimo, slu\u0161amo o koroni. Ne \u017eivimo ni novo ni staro normalno, ne \u017eivimo nikako. Ne radimo, ne smijemo se... Improviziramo \u017eivot i samo \u010dekamo da sve pro\u0111e. Jedni se u\u017easno boje dok drugi pri\u010daju o zavjeri.\u00a0U\u00a0tom vakuumu u\u017easa korona je do\u0161la i do mene. I sad kad je najgore pro\u0161lo, mogu re\u0107i - neman je to,\u00a0s\u00a0kojom nema zaje*ancije.\u00a0\u010cisti ruski rulet. Nitko ne zna kako \u0107e njegov organizam reagirati na koronu. Mo\u017ee sve pro\u0107i bezbolno i bez posljedica, a mo\u017ee biti apsolutno pogubno - kazala je.\u00a0

Suzy Josipović nakon borbe s koronom: 'To je čisti ruski rulet'

<p>Nekadašnja manekenka, a danas poduzetnica i autorica jedne od najprodavanijih domaćih kuharica, <strong>Suzy Josipović Redžepagić</strong> (54) nastojala je, kako kaže, držati se svih propisanih epidemioloških mjera od početka godine, no ipak se zarazila.</p><p>Nakon što je prošlo najgore, Suzy je sa svojim pratiteljima odlučila podijeliti iskustvo s virusom. Upozorila je na njegovu snagu te kako može ozbiljne komplikacije prirediti i mlađim ljudima. </p><p>- Jedino što radimo, slušamo o koroni. Ne živimo ni novo ni staro normalno, ne živimo nikako. Ne radimo, ne smijemo se... Improviziramo život i samo čekamo da sve prođe. Jedni se užasno boje dok drugi pričaju o zavjeri. U tom vakuumu užasa korona je došla i do mene. I sad kad je najgore prošlo, mogu reći - neman je to, s kojom nema zaje*ancije. Čisti ruski rulet. Nitko ne zna kako će njegov organizam reagirati na koronu. Može sve proći bezbolno i bez posljedica, a može biti apsolutno pogubno - kazala je. </p><p>Zaključila je kako je ključno ojačati vlastiti imunosustav, a opisala je detaljno i svoje tegobe. </p><p>- Prvi dan i noć su bili najgori uz visoku temperaturu, groznicu, glavobolju, onemoćalost i kašalj... Oka nisam sklopila, tuširajući spuštala temperaturu cijelu noć. I tako par dana pa sve bolje. Nadam se da je sad gotovo. Moje kćeri, prijateljice i sestra mazile su me i pazile, nosile hranu, lijekove, cvijeće... Shvatila sam kolko sam sretna što ih imam. Ako još niste preboljeli koronu, čuvajte se - poručila je.</p>