Svađe u 'Braku na prvu'! Alan: 'Danijela i ja ne pričamo, njeno me ponašanje dosta šokiralo...'

Bila je neka situacija, dosta sam šokiran njezinim ponašanjem. Mi ne pričamo, mi samo pred vama nešto, rekao je Alan dok su ujutro pili kavu, koju je Danijela skuhala.

- Alan smatra da žena mora čistiti i prati za muža - rekla je Danijela i objasnila kako joj je to smiješno u ovoj situaciji, no ne bi joj bilo u stvarnom životu. Potom su razgovarali o večeri s ostalim parovima, a Alan je u šali rekao da se veseli naći drugu ženu te objasnio da su se sinoć posvađali zato što je ona spremila svoje nesesere nakon tuširanja - on joj je objasnio da ne mora to raditi, nego da se ponaša kao kod svoje kuće, a ona je tada 'poludjela'. Dodao je još kako mu smeta što stalno doziva svog psa, a nikada njega.

I Karmen i Josip pili su prvu kavu.

- Nije dobio ono što je htio, njegova percepcija bliskog odnosa jako je različita od moje i zato mu je teško prihvatiti da sam ja drugačija - rekla je Karmen, a Jole dodao kako su dosta toga definirali u njihovu odnosu, da imaju dosta sličnosti, ali i da svatko radi svoje. Jole se veselio prvoj večeri i poželio da sve prođe dobro i bez ikakve drame. Dok su pričali o tome, Karmen mu je prigovorila da joj stalno upada u riječ, što ju je počelo jako živcirati.

- Mislim da nije svjestan da time ne poštuje sugovornika - rekla je.

A dok je kod nekih parova malo napetija situacija, kod Mure i Marka vrlo je romantično i oboje su se jako veselili što će upoznati ostale kandidate.

- Osjećam se ispunjeno, zadovoljno, sretno… I dalje smo intimni kao i prvog dana, sad je to preraslo u nešto više, ali ne bih o tome. Ušetat ću ponosno s Murom, zasad imamo odličan odnos i stvarno nam je prelijepo od prvog dana - rekao je Marko, a Mura dodala: "Ako neka druga djevojka baci oko na mog muža, neće joj biti dobro."

