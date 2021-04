Prosječnom čitatelju vjerojatno se čini kako je jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu, klan Kardashian-Jenner, cijeli život na internetu i televiziji, no nije tako. Prije 2007. oni su javnosti bili poprilično nepoznati, iako se neki možda sjećaju prezimena Kardashian iz 90-ih godina, kada se sudilo O.J. Simpsonu. Naime član njegova odvjetničkog tima bio je upravo Robert Kardashian Sr., otac Kourtney, Kim, Khloe i Roberta Kardashiana i prvi suprug Kris Jenner... nakon njega upoznala je Brucea Jennera...

POGLEDAJTE VIDEO:

Caitlyn Jenner: njezino putovanje od olimpijske ikone do transrodne žene

Na Olimpijskim igrama 1976. u Montrealu, Bruce Jenner je u dobi od 26 godina pobijedio u desetoboju, najnapornijem olimpijskom događaju, sa svjetskim rekordom od 8.618 bodova. Svojom pobjedom i mišićavim izgledom postao je simbol muškosti. Svaki Amerikanac je htio biti Bruce Jenner.

Trčeći olimpijskim stadionom držeći malu američku zastavu koju mu je predao presretni gledatelj, dotrčao je u zagrljaj zanosnoj plavuši, Chrystie Jenner, njegovoj prvoj ženi koja će mu roditi dvoje djece, sina Burta (42) i kći Cassandru (40).

'To je bio dobar dan' - rekao je 1976. Caitlyn za osvajanje zlata. 'Ali posljednjih nekoliko dana je puno bolje' - prokomentirala je Caitlyn na slikanju svoje prve naslovnice 'Zovite me Caitlyn' 2015. za Vanity Fair.

Svi brakovi

Jenner se 1972. oženio s Chrystie Crownover. Upoznali su se na fakultetu. Ona je predložila brak, dijelom i zato što joj je posao stjuardese u United Airlinesu omogućio pristup besplatnim kartama, tako da su mogli letjeti na događaje za desetoboj po cijelom svijetu. Chrystie mu je bila odani partner na njegovom putu do zlatne medalje, također ona je bila prva žena kojoj je Bruce priznao da se osjeća kao žena.

- Rekao mi je da je uvijek želio biti žena i ja sam ostala bez teksta... Teško mi je to za shvatiti jer je on bio takav mačo muškarac - rekla je Chrystie u intervjuu za ABC mrežu 2015. godine. Jenner se razveo od Chrystie 1980. i nekoliko mjeseci kasnije, u siječnju sljedeće godine, oženio Lindu Thompsonom (70), bivšu djevojku Elvisa Presleya. Linda je u to je vrijeme bila trudna s njihovim prvim sinom Brandonom (39). Bili su u braku više od četiri godine i imali Brandona i Brodyja (37), kada se Bruce u hotelskoj sobi presvukao u žensku odjeću.

Odlučili su krenuti na savjetovanje: 'Terapeut je rekao da stanje nikad neće nestati... Možete živjeti s njim dok on prelazi u ženu i možete imati ono što biste mogli smatrati lezbijskom vezom jer, znate, možete ostati u braku s njim. Obje ćete biti žene, ali vi njega privlačite. On želi ostati u braku s tobom. Ili ako vas to ne privlači, možete ići dalje - objasnila je Linda 2015. u Vanity Fairu.

'A ja sam se odlučila za ovo drugo jer sam se udala za muškarca' - dodala je Linda.

Prvi pokušaj tranzicije

Nakon raspada drugog braka, sredinom i krajem 80-ih, Bruce je započeo s tranzicijom, počeo je uzimati hormone, uklonio je bradu i imao plastičnu operaciju nosa. Promjene su bile vidljive i glasine su počele kružiti po medijima. 'Bila sam prestravljena da me netko ne otkrije. Nisam bila u fazi svog života u kojoj mi je bilo ugodno sa sobom', rekla je 2015. Caitlyn. S tranzicijom je prestao kasnih 80-ih zbog straha od osude javnosti. Odlučio je da to ne može učiniti zbog svoje četvero djece. Morao je započeti karijeru i trebao mu je kredibilitet da uguši glasine. Ženidba s Kris Kardashian 1991. godine, pružila mu je upravo to, zajedno s kompatibilnošću i ljubavlju.

Spoj na slijepo

Kad je Kris Kardashian 1990. godine upoznala Brucea Jennera, on je imao 200 dolara u džepu. Njegovi dani kao TV sportskog komentatora bili su gotovi i već osam godina nije bio angažiran za javni nastup. Upoznali su se na spoju na slijepo i vjenčali nakon pet mjeseci, nakon čega je Kris, ponovno pokrenula njegovu karijeru. Dobili su kćeri Kendall (25) i Kylie (23), koje su odgajali zajedno s četvero djece iz Krisine prethodne veze, Kourtney, Kim, Khloé i Robertom, budućim zvijezdama u showu 'Keeping Up with the Kardashians'. Njihovo osmero djece na vjenčanju su se predstavljali kao 'Jennashians'.

Može se samo nagađati koliko joj je Kris znala o Bruceovoj tranziciji. Caitlyn tvrdi kako je priznala Kris da je uzimala hormone sve do godine kada su se upoznali i da je to bilo očito zbog veličine njezinih grudi. Smatra da je nevjerojatno da Kris sugerira da nije bila svjesna njezine rodne borbe. No, za Vanity Fair priznaje da je vjerojatno pogriješila na samom početku: 'Nisam se dovoljno potrudila da Kris može shvatiti ozbiljnost situacije, da je to stanje od kojeg ne možeš pobjeći. Nije bilo dovoljno jasno.' Rekla je da se oblačila u ženu ispred nje. No u konačnici je, Kris postavila pravila: možeš se presvući u ženu kad putuješ sam, ali ne kod kuće. Kris je negirala te izjave.

- Prvih 15 godina osjećala sam da joj više trebam jer sam bila hraniteljica obitelji... Onda je emisija postala hit i ona je dobivala zasluge za nju i imala svoj vlastiti novac, s tog stajališta nisam bila toliko potrebna - priznala je Caitlyn 2015. za Vanity Fair.

O Bruceu

Nakon rastave s Kris i samostalnosti najmlađe djece, Bruce je bio spreman nastaviti sa svojom transformacijom u 65. godini života.

'Keeping Up with the Kardashians' su snimili specijal od dvije epizode u kojima cijela obitelj govori o svojim osjećajima vezanima za Bruceovu tranziciju. Početak emisije su započeli citatom: 'Obitelji trans osoba često osjećaju kao da trebaju odtugovati gubitak osobe za koju su mislile da ju poznaju. Ovdje su otkriveni osjećaji moje obitelji u nadi da će druge obitelji znati da nisu same i da pokažemo da obitelji nastave dalje nakon tuge'.

Kourtney, Kim, Khloe, Kendall i Kylie su priznale da su uvijek slutile kako nešto nije u redu, pa su zbog toga sumnjale da Bruce vara Kris. Kendall, danas uspješna manekenka, rekla je da je znala godinama, čak je jednom slučajno vidjela Caitlyn.

- Ona bi se probudila jako rano samo kako bi se mogla dotjerati i kretati po kući, a zatim se vratila u to da je Bruce. Odveze nas u školu, potpuno normalno - nastavila je. 'Tako sam se jednog jutra probudila u 4:00 ujutro žedna, sišla sam dolje u kuhinju i dohvatila bocu vode. I dok sam se vraćala, moj se tata spuštao niz stepenice u perici, šminki i cipelama. Nije me vidio- priznala je Kendall.

Khloe, koja je oduvijek bila najbliža s Bruceom, optužila je Brucea da nije podijelio sve informacije u vezi operacija. Caitlyn je 2019. u 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here' priznala da s Khloe nije pričala već pet godina od tranzicije. Khloe je Bruceovu tranziciju doživjela kao ponovni gubitak oca. Bruce nije održao obećanje koje je dao njezinom tati na smrtnoj postelji 'da će se uvijek brinuti o nama', napisala je u svojoj knjizi 'Strong looks better naked'. Najtužniji trenuci tijekom specijala su bila priznanja, strahovi i suze Brucea, Khloe, Kylie, Kendall i Kris.

- Mislim da je zastrašujuće kad ljudi kažu da Brucea više neće biti - rekla je Kendall, plačući s Khloe dok ih je Bruce grlio.

- S tobom je najteže razgovarati - priznao je Bruce bivšoj suprugi dok su sjedili za kuhinjskim stolom, Kris je u suzama odgovorila: 'Možda zato što si meni lagao najduže. Ja tebe moram odtugovati jer se osjećam kao da si umro.' Kim Kardashian West je kasnije otkrila kako je bila jedna od prvih u obitelji koja je znala za identitet Caitlyn Jenner kao transrodne žene.

- Moja je mama bila izvan grada s mojim mlađim sestrama, u posjeti mojoj baki u San Diegu, a ja sam tada živjela s njom i Bruceom u Calabasasu - prisjeća se Kim. 'Došla sam kući i ušla u garažu, a Bruce je bio tamo, odjeven u ženu. Štikle, perika, šminka i sve ostalo! Ne sjećam se konkretno što je nosio jer sam spustila glavu i potrčala u svoju sobu', piše Kim. Ona je također otkrila da je njezin pokojni otac, Rob Kardashian, razgovarao o Bruceovom oblačenju poput žene. 'Da nisam čula kako su moj otac i njegovi prijatelji raspravljali o glasinama kako se Bruce oblači u ženu (kad sam imala oko 11 godina), nikad ne bih vjerovala u ono što vidim', pisala je Kim. Zvijezda Kardashiansa priznaje da se malo uplašila nakon što je uhvatila Caitlyn u garaži pa je u roku od 30 sekundi spakirala torbu i odvezla se do kuće starije sestre Kourtney kako bi tamo provela vikend. 'Skoro pa cijelo desetljeće pretpostavljali smo da se on voli oblačiti u ženu, a ne da je transrodna osoba', pisala je Kim.

Napokon ima smisla

Jenner je priznala da je prečesto bila odsutna iz života svoje četvero najstarije djece tijekom 1980-ih, za nju razdoblje depresije i izolacije dok je razmišljala o prijelazu i počela uzimati ženske hormone. No dok se Jenner borila s rodnim identitetom, njezina su se djeca pitala zašto im se čini da njihov otac nestaje iz života. Kad im je Jenner priznala da je transrodna, Brody Jenner, najmlađi sin, tada je rekao Diani Sawyer: 'Prvo što sam pomislio bilo je: 'Napokon ima smisla.'

'Samo sam ga držala za ruku i plakala s njim i rekla mu kako sam ponosna na njega i koliko me ovo inspirira', dodala je Cassandra, druga najstarija. '

- Moja me djeca zovu tata, Kendall me prva pitala i rekla sam 'tata', ja sam tvoj tata i uvijek ću biti tvoj tata do dana svoje smrti... Moj se život vrti oko moje djece. I bit će u mom životu do dana kada umrem - rekla je Caitlyn. Jenner, koja ima 11 unuka, rekla je da je njezina unuka Eva naziva 'Bum-bum'.

- Obožava to ime - rekla je Jenner, smijući se. 'Zapravo je to zabavno, jer unuci nikad neće upoznati moj prijašnji život. Znaju samo mene', dodala je Caitlyn na kraju intervjua.