Nominirani polako pristižu na crveni tepih. Zasad su se dečki iskazali i iz ormara izvukli poprilično upečatljiva i otkačena odjela, dok su dame malo suzdržanije po tom pitanju.

Redatelj Martin Desmond Roe tako je odabrao crno-žuto odijelo, a glumac Colman Domingo ružičasto.

- Wow, totalno ste otkačeni. Vidi se da ste jedva čekali izaći na neki događaj - pišu pratitelji na društvenim mrežama.

Zvijezde filma 'Minari', Youn Yuh-jung (73) i Han Ye-ri (36), elegantno su se odjenule i prošetale crvenih tepihom. Uzbuđene su jer su po prvi puta nominirane za Oscara.

Favorit ovogodišnje 93. dodjele filmskih nagrada Oscar za najbolji film je 'Nomadland', a mnoge zanima i tko će kući ponijeti kipića za najbolju mušku i žensku glavnu ulogu. Regija željno iščekuje kategoriju najbolji strani film u kojoj se natječe bosanskohercegovački 'Quo Vadis, Aida?'.

Nominirani za najbolju mušku glavnu ulogu su Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwich Boseman (Ma Rainey's Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) i Steven Yeun (Minari).

Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) i Carey Mulligan (Promising Young Woman) 'bore' se za statuu u kategoriji najbolja ženska glavna uloga.