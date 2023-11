Sve je spremno za prvu epizodu 'Superstara' uživo: Već večeras dva kandidata napuštaju show

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je prva emisija uživo RTL-ova glazbenog spektakla 'Superstar' uz voditeljicu Antoniju Blaće, u kojoj će 12 najboljih kandidata pokazati svu raskoš svog talenta, a odlukom gledatelja neki od njih već večeras napuštaju natjecanje.

Nakon uzbudljivih audicija i emotivne recall emisije kreće nova faza 'Superstara' s potpuno drukčijim vizualnim identitetom! Na grandioznoj pozornici u 360 stupnjeva, koja izgleda poput prave male arene, u modernom studiju od 1200 metara kvadratnih, oni najbolji nastupit će uživo pred publikom i uz pratnju benda, te pokušati izazvati iskrene emocije svojim glasom, ali i izboriti svoj prolazak dalje.

Hana Ivković, Anatalia Filimone Kević Zandamela, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Peruško, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro – top 12 spremno je za svoje nastupe, a već dvoje od njih večeras će morati napustiti show. O njihovoj sudbini u showu odsad odlučuju isključivo gledatelji koji će moći glasati za svoje favorite telefonskim pozivima i SMS porukama s teritorija Republike Hrvatske.

Foto: RTL

Najboljih 12 kandidata ne kriju zadovoljstvo svojim prolaskom u emisije uživo, cijeli tjedan proveli su skupa u druženju, ali i marljivom vježbanju. Trema je prisutna, no od nje je veće uzbuđenje da pred svima pokažu što sve mogu! Na osvijetljenoj pozornici, ističu, večeras će dati sve od sebe, najavljuju emotivne i zabavne plesne koreografije, izvedbe najvećih domaćih i stranih hitova, zajednički nastup, ali i pokoje iznenađenje.

A iako Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić više ne odlučuju o tome tko prolazi dalje, kandidati jedva čekaju čuti i njihove komentare nakon izvedbe, a savjete koje su im dali itekako pamte.

Foto: RTL

- Žiri je dosad bio iskren i te njihove povratne informacije su nam stvarno puno značile. Trudimo se svi primijeniti njihove savjete. Što se tiče pjesme koju izvodim, ostat ću nekako vjerna sebi - kaže Andrea Jelonjić.

- Ovaj prvi live će biti ono što sam dosad već možda pokazao, a to je ta neka interpretacija i vokal, samo da ljude podsjetim na neku svoju bit i moj fokus koji je uvijek bio vokal. A onda dalje, naravno ako prođem, postoje i drukčiji nastupi gdje bih se volio pokazati u nekom drugom svjetlu - ističe David Amaro.

Foto: RTL

- Imam očekivanja da stignem do finala i da pobijedim, iako to zvuči nekima nemoguće, uvijek kažem: 'Tko će vjerovati u tebe ako nećeš ti sam?'. Neću previše pričati o onome što pripremam za večeras, no reći ću da me dosad niste vidjeli u ovakvom izdanju - ističe simpatični Luka Veljković.

- Studio je predivan, jedva čekam nastupati na pozornici i vidjeti kako će to sve zajedno izgledati! - uzbuđeno kaže i Anatalia Filimone Kević Zandamela.

Foto: RTL

Na stageu će ih čekati voditeljica Antonija Blaće, kojoj su upravo ovakvi spektakli uživo najveći gušt, i koja će, u svom stilu, donositi dobru zabavu, britkost i smijeh, bodriti one najbolje na njihovom glazbenom putu i zajedno s njima slaviti svaki novi uspjeh, ali i biti rame za plakanje.

- Jako su mi slatki, različiti. Jedva čekam vidjeti što su nam pripremili! Najvažnije od svega je da uživaju u svemu tome što im se događa! - poručuje kandidatima.

Foto: RTL

No osim u Tonki, gromoglasnu podršku kandidati će imati i u publici jer bodriti ih dolaze njihovi najvatreniji navijači – obitelj i prijatelji.

- Uvijek imam tremu, ali u nekim normalnim okvirima... Nadam se da ću večeras biti dovoljno smirena. Čula sam da mi navijači spremaju veliko iznenađenje. Sretna sam zbog njih, kao i zbog svih onih koje će dotaknuti moje pjevanje, koji će uz moju izvedbu proživjeti emocije koje samo glazba može dati - kaže Lana Mandarić.

- To je san koji sanjaš čitav život, da staneš na ovakvu pozornicu - zaključuje i Vanessa Kralj.