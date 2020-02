Sve Leove dame: Manekenke, glumice, pjevačice, nasljednice

Danas je Valentinovo, dan zaljubljenih. Dan kad se uživa u ljubavi. A jedan od onih koji najviše uživaju u ljubavi (i društvu zgodnih dama, ljubav ne mora biti uključena) je glumac Leonardo DiCaprio (45). On je glumac, koji je prošle godine napokon dobio Oscara, on je borac za okoliš, koji često donira milijune u humanitarne svrhe, ali on je i veliki zavodnik. Možda i najveći kojeg je Hollywood imao zadnjih 20 godina. Iza sebe Leo ima pozamašnu listu ljubavi, veza, kratkih veza, avantura... Najčešće su to bile manekenke, hodao je sa skoro pola Victorijinih anđelica, ali ugurala se tu i pokoja glumica, pjevačica, nasljednica... Pa krenimo od početka u pregled svih Leovih ljepotica. Pripremite se za duže skrolanje.

Bridget Hall - 1994. godina Foto: Instagram Prva dama s kojom se glumac pojavljivao u javnosti. Pogađate, manekenka. Tad nismo još znali koliki fetiš na njih Leo ima.

Naomi Campbell - 1995. godina

Foto: Instagram A nakon Bridget, Leo je uzeo nešto veći zalogaj. Kako su pisali tad američki mediji, on i crna pantera neko vrijeme su bili u vezi.

Kristen Zang - 1996. godina

Ona koja mu je pobjegla. Navodno je Kristen bila Leova najveća ljubav, vodio ju je na premijeru 'Romea & Julije', ali veza nije uspjela...

Demi Moore - 1997. godina Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL Pa se Leo odlučiti utješiti u zagrljaju poznate glumice. Demi Moore i tad je voljela mlađe, baš kao i danas. Kad su počeli izlaziti Demi je imala 35, a Leo samo 23 godine.

Helena Christensen - 1997. godina

Foto: Instagram Ona, Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle Macpherson iClaudia Schiffer originalne su anđelice Victoria's secreta. Dama je ujedno sa 17 godina bila miss Danske.

Amber Valleta - 1998. godina

Foto: Instagram Leo ju je navodno vidio u jednom modnom magazinu te je angažirao svoje ljude da je pronađu. Nekoliko puta su izašli skupa, ali onda je Leu dosadila...

Eva Herzigova - 1998. godina

Foto: Instagram Pa se prebacio na atraktivnu Evu. Čehinja i Leo izlazili su dva mjeseca nakon što su se upoznali na premijeri njegova filma.

Paris Hilton - 2000. godina

Bogata nasljednica i Leo nekoliko puta radili su ono što Paris najviše voli. Partijali cijelu noć pa se negdje zavukli i... Veza, očekivano, nije imala dug vijek trajanja.

Gisele Bundchen - 2000. - 2005. godine

Foto: Privatni albumI Za nju se godinama šuškalo kako će postati gospođa DiCaprio. Par je hodao više od pet godina, zajedno su proputovali pola svijeta i sve je mirisalo na brak. Ali do njega nije došlo. Bivša najplaćenija manekenka svijeta danas je u sretnom braku s ponajboljim igračem američkog nogometa Tomom Bradyjem. Kako je Gisele otkrila prošle godine nakon desetljeća i kusur šutnje, razlog prekida s Leom su bili njezini napadi panike.

Bar Refaeli - 2006. - 2011. godine

Foto: Instagram Ako nije postala Gisele, onda će Bar sigurno biti gospođa DiCaprio, uvjereni su bili američki tabloidi. Ali ni to se nije dogodilo. S preidvnom Izraelkom Leo je bio u vezi (s manjim prekidima) više od pet godina, a onda je došao konačni kraj.

Anne Vyalitsyna - 2009. godina

Foto: Instagram Kako mu ne bi bilo dosadno dok je bio u kratkom prekidu s Bar, Leo se malo zabavljao s ovom manekenkom.

Blake Lively - 2011. godina

Foto: PA/Pixsell Pet mjeseci je provela s glumcem, a kasnije je pala na drugog glumca. Danas je u sretnom braku s Ryanom Reynoldsom.

Erin Heatherton - 2011. - 2012. godine

Foto: Instagram Jedna od brojnih, Leovih omiljenih - Victoria's secret anđelica.

Miranda Kerr -.2012. godina

Foto: reuters/pixsell Victorijina anđelica i Leo kratko su hodali 2012. godine.

Kat Torres - 2013. godina

Foto: Instagram Sljedeća na redu bila je brazilska manekenka Kat. Na filmskom festivalu u Cannesu priznala je kako su ona i glumac u sretnoj vezi, a već sutra je bila bivša.

Toni Garrn 2013. - 2014. godina

Foto: Instagram Nijemica i Leo hodali su 18 mjeseci. Naravno, i ona je Victorijina anđelica.

Kelly Rorhbach

Foto: Instagram Zajedno su uživali u prirodi, brali cvijeće, vozili bicikle, šuškalo se da su zaruženi. A onda su prekinuli.

Nina Agdal - 2016. godina

Foto: Instagram Mlada Nina nadala se kako će ona biti ta, ali nada je umrla vrlo brzo. Zauvijek će imati tih par mjeseci 2016. godine.

Rihanna - 2016. godina

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL Paparazzi su ih nekoliko puta snimili u izlasku, trebali su biti idući holivudski power-couple, ali jedno za drugo nisu bili. Barbadošanka je očito bila previše za Lea...

Camilla Morone - 2017 - ?

Foto: Instagram Ova 21-godišnja manekenka iz Argentine s Leom je u vezi već dvije godine. Dokad će to trajati, teško je reći. Zajedno je bila s Leom na ovogodišnjim Oscarima.

