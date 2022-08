Sve ljubavi Ive Majoli: Ljubila je Davora Šukera, a sada je sreću našla s misterioznim Talijanom

Bivša proslavljena tenisačica Iva Majoli (44) otkrila je nedavno da je njezino srce osvojio Talijan. Iako su zajedno već šest mjeseci, njegovo ime još uvijek ne želi otkriti. Ljubila je Majoli i ranije, a koga, donosimo vam u nastavku.

- Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je tenisačica o novom dečku u intervjuu za Story.

Prije njega imala je buran ljubavni život. Tenisačica se 2006. udala za Stipu Marića te je iste godine rodila kći Miu. Šest godina kasnije on je podnio zahtjev za razvod, a sve je bilo vrlo skandalozno. Stipe je Ivu prijavio policiji zbog fizičkih prijetnji, dok je Majoli tvrdila da ju je Marić fizički zlostavljao. Navodno ga je varala, a to je pokušao dokazati SMS porukama i snimkama razgovora. Nakon razvoda, bio je u vezi s Martinom Kolbas, a Majoli od 2011. sa zagrebačkim poduzetnikom Denisom Popovićem.

Majolina i Popovićeva ljubav nije dugo potrajala, navodno svega sedam mjeseci. Posvađali su se, kako smo tada pisali, na zagrebačkoj špici. Denis je navodno vikao na Ivu da je rastrošna, nakon čega se okrenuo i otišao. Ona se požalila prijateljicama da je očajna jer je Popović ne razumije.

- Istina je, nismo više zajedno. Sad uživam u slobodi - potvrdila nam je Iva tada prekid.

Tenisačica se nakon prekida upustila u vezu s direktorom Plive, Sinišom Žanetićem. Fotografi su ih 'uhvatili' u ljeto 2013., dok su odmarali u Dubrovniku, pisao je dubrovnik.net. Nakon večeri u jednom restoranu prošetali su Stradunom u društvu prijatelja. Majoli je u ležernom izdanju razgovarala s prijateljicom, dok je njezin dragi hodao s prijateljem nekoliko koraka iza njih. Ljubav je potrajala četiri mjeseca nakon čega su, pisalo se tada, prijateljski razišli.

Neko vrijeme ljubila je Iva i crnogorskog poduzetnika Bobu, no njezina najpoznatija veza bila je ona s Davorom Šukerom (54). Bili su zajedno početkom 2000. Dolazili su zajedno na evente, bili su uvijek veseli i nasmijani, ali rijetko su novinarima govorili o svojem privatnom životu. Ovog proljeća susreli su se u gradu ljubavi, Parizu, na finalu Lige prvaka, a fotografiju je Iva podijelila na Instagramu. Majoli je susret izmamio osmijeh na lice, a uz Šukerovo ime na objavi stavila je i tekst poznatog hita Jennifer Lopez, 'Waiting For Tonight'.

