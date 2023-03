Sve Madonnine veze: Sean ju je fizički zlostavljao, Vanilla Ice je ostavio zbog eksplicitne knjige

Pjevačica Madonna (64) potvrdila je vezu s mladim trenerom Joshom Popperom (29), nakon što se već neko vrijeme šuškalo da su zaljubljeni. Vezu je potvrdila fotografijom na kojoj se ljube. Madonna je prije njega imala burne ljubavne odnose s brojnim slavnim zvijezdama, a više puta se i vjenčala.

Njezina najpoznatija veza bila je ona s glumcem Seanom Pennom (62). Njih dvoje bili su jedan od najistaknutijih parova 80-ih jer je on tada bio među najzgodnijim američkim glumcima, a njezina glazbena karijera doživjela je ogroman uspjeh. Madonna i Sean upoznali su se na snimanju spota za pjesmu 'Material Girl' 1985. godine. U početku su bili samo prijatelji jer su oboje tek izašli iz ozbiljnih veza, ali su vrlo brzo započeli vezu. Samo 6 mjeseci nakon su se i vjenčali. Iako se do tada sve činilo savršeno, njihovim problemima se nije nazirao kraj.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Nakon vjenčanja otkrilo se da je u njihovom odnosu bilo prevara, ali i obiteljskog nasilja. Glumac je navodno bio jako ljubomoran te bi poludio kad se bilo kakav muškarac približi pjevačici. Ipak, nasilje s njegove strane nije se događalo samo u njihovih četiri zida. 1986. godine Sean je u noćnom klubu napao tekstopisca Davida Wolinskog, a razlog je bio taj što je mislio da su se on i Madonna poljubili. Tada je za kaznu morao platiti 1700 dolara i dobio je uvjetnu kaznu u trajanju od jedne godine.

Iako je javnost saznala za njegovu ljubomoru, Madonna ga je uvijek branila s objašnjenjem da Sean ima svoje 'ljubomorne trenutke'. Ipak, u prosincu 1987. godine je odlučila kako bi najbolje bilo da se razvedu, ali zahtjev je ubrzo i povukla. Sve do siječnja 1989. godine kada ga je ponovno podnijela. Nikad se nije saznao točan razlog njihovog razvoda, ali oduvijek su postojala nagađanja da je Sean fizički zlostavljao Madonnu godinama te da je upravo zbog toga ona odlučila braku stati na kraj. Madonna nikada nije otkrila je li to istina, a svog bivšeg supruga nastavila je braniti.

Jedna od Madonninih zanimljivijih veza bila je ona s reperom Vanilla Iceom (55), koja je trajala gotovo 8 mjeseci tijekom 1991. i 1992. godine. Madonna i Vanilla upoznali su se ranih 90-ih kada je ona bila na jednom njegovom nastupu. Vanilla ju je primijetio u publici, ali je bio preplašen jer je tada bila na vrhuncu svoje karijere. Unatoč razlici od gotovo 10 godina, reper i pjevačica započeli su vezu. Reper je kasnije priznao kako se Madonna toliko zaljubila u njega da ga je čak i zaprosila, što je on odbio jer se sve događalo prebrzo. Njihovoj vezi došao je kraj nakon što je Madonna objavila eksplicitnu knjigu 'Seks' 1992. godine, o kojoj Vanilla ništa nije znao. U knjizi su bile objavljene i njegove fotografije, za koje on pjevačici nije dao dopuštenje.

Foto: YouTube screenshot

- U to vrijeme sam izlazio s njom pa nisam imao pojma o knjizi o seksu koju je pripremala. Brinuo sam se oko svojih stvari. Pitao sam je kako mi je to mogla napraviti i zašto je to napravila? Mogao sam je tužiti ali sam ipak odlučio da neću. Shvatio sam da mi ne treba ta rasprava s njom i odlučio sam prekinuti vezu. Rekao sam joj da ostavimo to sve po strani i neka svatko krene svojim putem - rekao je jednom prilikom Vanilla Ice.

Nakon repera Madonna je upoznala osobnog trenera Carlosa Leona (56), s kojim je kliknula odmah u početku. U vezi su bili sve do 1997. godine, a iako se nikada nisu vjenčali, zajedno imaju dijete - Lourdes Leon (26)

Pjevačica se nakon Penna vjenčala još jednom, za redatelja Guya Ritchieja (54). Bivši supružnici upoznali su se 1998. godine, a ubrzo su postali nerazdvojni. Dvije godine nakon, u kolovozu 2000., Madonna i Guy dobili su prvo zajedničko dijete Rocca, a u bračne vode su uplovili u prosincu iste godine. Drugo dijete, Davida, posvojili su 2006. godine. Tijekom svog dugogodišnjeg braka, Madonna i Guy su bili glavna tema tabloida, a nekoliko su puta i radili zajedno. Iako se činilo da im u ljubavi cvjetaju ruže, nakon 8 godina braka odlučili su se razvesti, a razlog je bio taj što je pjevačica u braku bila nesretna.

Foto: Reuters/Telegram

Razvod s Guyom je prošao, a Madonna se posvetila mlađim dečkima. Bila je u vezi s 28 godina mlađim manekenom Jesusom Luzom, plesačem Brahimom Zaibatom, koji je također bio 28 godina mlađi od nje. Neko vrijeme je bila u vezi i s 35 godina mlađim Ahlamalikom Williamsom, a trenutačno ljubi 29-godišnjeg trenera Josha Poppera.

Foto: Instagram

