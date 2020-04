Sve pod budnim okom Franke: Ćorluka otvorio sezonu kupanja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ćorluka raznježio fanove: Igra se sa sinčićem i pazi na Oskara

Pjevačica Franka Batelić (27) trenutno je u svom rodnom Rapcu sa sinčićem Viktorom, a nedavno im se pridružio i Vedran Ćorluka (34). Obitelj aktivno provodi vrijeme zajedno za vrijeme izolacije, a društvo im pravi i pas Oskar.

Vedran je zbog pandemije korona virusa udaljen od nogometnih terena pa sada biciklira po Istri. Osim toga, otvorio je sezonu kupanja, a sve pod budnim okom supruge i Oskara.

Nogometaš je ušao u more, zadignuo hlače i stao kada mu je more došlo do polovice bedara. Vjerojatno je svemu kumovala i ugodna temperatura mora. Sve je ovjekovječila Franka, koja je na Instagramu objavila tu fotografiju i napisala: 'Važi kao prvo kupanje?'.

Obitelj rekreativno provodi vrijeme, a uskoro bi se trebali preseliti u u luksuznu vilu koja se trenutačno gradi u centru Zagreba. Riječ je o jednokatnici čija se vrijednost procjenjuje na 15 milijuna i koja se prostire na 1553 četvorna metra, saznaje RTL Exkluziv. No, vjerojatno su trenutne planove zbog pandemije odgodili pa uživaju u obiteljskoj idili.

Vedran i Franka često objavljuju zajedničke fotografije sa sinčićem Viktorom, koji će kroz nekoliko dana navršiti četiri mjeseca. Jedno vrijeme su bili razdvojeni, a pjevačica je na svom Instagram profilu otkrila kako joj teško pada udaljenost. Dok su Franka i sinčić bili u Rapcu, nogometaš je bio u Rusiji. No, sada cijela obitelj uživa zajedno.

