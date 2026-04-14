Komentari 4
STIGLA PRINOVA

Sve su držali u tajnosti! Grše je dobio drugog sina, otkrio i ime

Piše Tina Ozmec-Ban,
Sve su držali u tajnosti! Grše je dobio drugog sina, otkrio i ime
4
Zagreb: Grše nastupio na festivalu Drito X

Nekoliko mjeseci je popularan mladi glazbenik držao u tajnosti vijest da im je u obitelj stigla prinova. On i njegova supruga Rafaela dobili su još jednog sina

Jedan od najpopularnijih mladih domaćih glazbenika, Grgo Šipek (30), poznatiji kao Grše, dobio je prije nekoliko mjeseci drugo dijete. Vijest o prinovi je obitelj držala u tajnosti, što je i uobičajeno za ovog glazbenika. 

- Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon - poručio je Grše za Story te dodao kako je sve u redu i 'baš kako treba'. 

Prvi dan Sea Star Festivala u Umagu
Prvi dan Sea Star Festivala u Umagu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

- Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je prihvatio i u svemu sudjeluje - rekao je. Ime za drugog sina odabrao je sa svojom suprugom Rafaelom, no odluka nije bila laka. Ispričao je kako su imali nekoliko opcija. 

EVO KAD Grše stiže u zagrebačku Arenu!
Grše stiže u zagrebačku Arenu!

- Među njima je bio i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opcije, a on kaže: 'Ma neka bude Gabriel'. Supruga se zove Rafaela, pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to - Gabriel. Na kraju nam ni doktor nije vjerovao - ispričao je glazbenik. 

Glazba, maske i veselje FOTO Miach i Grše rasplesali su Samobor, zavirite kako je bilo
FOTO Miach i Grše rasplesali su Samobor, zavirite kako je bilo

Popularni glazbenik svoju je suprugu upoznao u Baškoj Vodi gdje su oboje radili sezonski u hotelu. Vjenčali su se u srpnju 2022. godine u krugu najbližih, a četiri mjeseca kasnije dobili sina Frana.

Osim u privatnom životu, glazbeniku dobro ide i što se tiče karijere. Nedavno je najavio svoj dosad najveći koncert, i to u Areni Zagreb 24. listopada. 

- Mislim da je sada pravi trenutak, sve su se karte posložile - rekao je u Jutarnjem showu Antene Zagreb te dodao kako još nije potpuno svjestan tog trenutka i činjenice da je 'došao do te razine'.

Komentari 4
Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je
ZAPANJUJUĆA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio, pa su na kraju napustili show i svatko je krenuo svojim putem.
Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'
VUCO ŽENI SINA!

Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'

Vilibald Vuco (29), sin glazbenika Siniše Vuce, zaprosio je prije par dana svoju djevojku Meriam Benmiloud
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 14. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

