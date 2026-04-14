Sve su držali u tajnosti! Grše je dobio drugog sina, otkrio i ime

Jedan od najpopularnijih mladih domaćih glazbenika, Grgo Šipek (30), poznatiji kao Grše, dobio je prije nekoliko mjeseci drugo dijete. Vijest o prinovi je obitelj držala u tajnosti, što je i uobičajeno za ovog glazbenika.

- Bebač je uranio prije Božića, kao pravi božićni poklon - poručio je Grše za Story te dodao kako je sve u redu i 'baš kako treba'.

- Zaokružio je našu definiciju obitelji. Braco ga je prihvatio i u svemu sudjeluje - rekao je. Ime za drugog sina odabrao je sa svojom suprugom Rafaelom, no odluka nije bila laka. Ispričao je kako su imali nekoliko opcija.

- Među njima je bio i Gabriel. Kada nas je doktor pitao, rekli smo mu opcije, a on kaže: 'Ma neka bude Gabriel'. Supruga se zove Rafaela, pa kad su mi ga u sali dali u naručje, to je bilo to - Gabriel. Na kraju nam ni doktor nije vjerovao - ispričao je glazbenik.

Popularni glazbenik svoju je suprugu upoznao u Baškoj Vodi gdje su oboje radili sezonski u hotelu. Vjenčali su se u srpnju 2022. godine u krugu najbližih, a četiri mjeseca kasnije dobili sina Frana.

Osim u privatnom životu, glazbeniku dobro ide i što se tiče karijere. Nedavno je najavio svoj dosad najveći koncert, i to u Areni Zagreb 24. listopada.

- Mislim da je sada pravi trenutak, sve su se karte posložile - rekao je u Jutarnjem showu Antene Zagreb te dodao kako još nije potpuno svjestan tog trenutka i činjenice da je 'došao do te razine'.