Stilist Marko Grubnić (40) objavio je dvije fotografije sa zagrebačkih ulica kako bi pokazao modnu kombinaciju i oduševio pratitelje pa je njegova fotografija ubrzo sakupila preko 1000 lajkova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Već je poznato da je Grubnić veliki ljubitelj markiranih krpica, od cipela pa sve do torbica. Prada, Gucci, Louis Vuitton, Chanel samo su neki od popularnih brendova čiji komadi krase njegove police na kojima bi mu pozavidjele i neke velike svjetske zvijezde.

Ovaj puta je u centru Zagreba pozirao sa svojom novom plavom torbicom koja je toliko malena da bi u nju, čini se, stali samo ključevi. Kako bi ju netko mogao uopće uočiti, stilist je uz nju ukombinirao neutralnu odjeću u krem i tamno plavim tonovima.

Osim torbice, do izražaja je došla njegova kapa koju krasi simpatičan lik ljutog Paje Patka.

Riječ je o Chanel mini Coin torbici. Čini se kako do nje, pogotovo u boji kakvu ima Modni mačak, nije lako doći. U kakvoj god da je boji, cijene su im vrtoglave. Tako se na stranici The Luxury Closet takva torbica u crvenoj boji može kupiti za vrtoglavih 4.394 dolara, to jest, oko 29.000 kuna.

S druge strane, na službenoj stranici brenda, takva torbica se može pronaći u delikatnoj ljubičastoj boji po cijeni od 2.450 dolara, to jest, oko 16.000 kuna.

Njegova kombinacija oduševila je brojne pratitelje koji su objavu zatrpali pozitivnim komentarima.

- A vidi torbice! - samo je jedna od pohvala stilistu u komentarima prepunim emotikona srca, pljesaka i plamenčića, a mnoge zanima i stane li mu išta u torbicu. Na primjer, ključevi.