Sve tajne porno filmova: Glumci otkrivaju kako se to zaista radi

Gotovo sve se glumi. Glumice povremeno ne glume orgazam, ali u pravilu je sve sto posto 'fejk'. Stereotip koji je točan je onaj da crnci zaista imaju 'najveće', a većina teksta se improvizira tijekom snimanja.

<p>Na Redditu se pojavila tema o tome što se točno događa iza kulisa snimanja porno filmova. Je li seks prave ili je ipak gluma? Kako se pripremaju za snimanje? Koriste li Viagru? Odgovore na ta i brojna druga pitanja dalo je 22 ljudi koji rade u porno industriji kao glumci, producenti ili kamermani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>1. Svaki dan snimanja traži jako puno priprema. Scene snimanja analnog seksa traže i neke dodatke, poput klistiranja i posebne ishrane. Nikad ne znate kada će vam reći da morate snimati scenu analnog seksa, znaju nas i iznenaditi</p><p>2. Na snimanjima ima puno više pauza tijekom snimanja nego što se misli kako bi se glumcima opet 'digao'</p><p>3. Sve se više porno filmova snima izvan studija. Iznajmljuju se stanovi i kuće, a producenti znaju čak jedni drugima davati svoje nekretnine za snimanje</p><p>4. Porno sajtovi ne zarađuju skoro ništa od ljudi koji plaćaju da bi nešto pogledali. Najveća zarada dolazi od sponzora i oglašivača</p><p>5. Porno glumci svaka dva tjedna obavezno moraju ići na testiranja za seksualno prenosive bolesti. Među porno glumcima je najmanji broj zaraženih HIV-om od cijele svjetske populacije</p><p>6. Glumci ne rade na postotak od gledanosti, kao što je često slučaj u Hollywoodu. Dogovaraju isključivo fiksne honorare</p><p>7. Setovi na snimanjima jako smrde</p><p>8. Nekim glumcima je najteže kad moraju biti u erekciji po dva i više sata</p><p>9. Gotovo sve se glumi. Glumice povremeno ne glume orgazam, ali u pravilu je sve sto posto 'fejk'</p><p>10. Glumice mogu tražiti prekid snimanja ako dođe do penetracije</p><p>11. Klistiranje, odnosno čišćenje crijeva je obavezno prije svake scene analnog seksa</p><p>12. Muškarci koji glume u gay pornićima su najčešće heteroseksualci</p><p>13. Žene body builderice su najviše 'napaljene'</p><p>14. Stereotip koji je točan je onaj da crnci zaista imaju 'najveće'</p><p>15. Iako se za porniće pišu scenariji, većina teksta se improvizira tijekom snimanja</p><p>16. Glumci ne vole kad im kolegice tijekom snimanja scene seksa same traže "udari me jače"</p>