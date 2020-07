Sve žene Vladimira Putina: S jednom od njih snimio je pornić?

Otkrivamo na kakve je žene slab ruski predsjednik te zašto su za njegovu bivšu suprugu tvrdili da se skriva u podzemnom samostanu

<p>Prije pet godina, Rusiju je zapanjio kalendar s manekenkama za donje rublje - 12 oskudno odjevenih starleta s kalendara poslalo je poruku : “Predsjedniče, sretan rođendan!”. <strong>Marilyn Monroe</strong> svojedobno je u znatno liberalnijoj Americi izazvala golemi skandal kad je, senzualno se njišući prema (oženjenom) <strong>Johnu Fitzgeraldu Kennedyju</strong>, pjevušila “Happy Birthday” - no Rusija takve čestitke nikad nije vidjela.</p><p>JFK je bio ovisnik o seksu, bila je to javna tajna. Za razliku od njega, <strong>Vladimir Putin </strong>godinama je njegovao imidž neporočnog obiteljskog čovjeka. Izgledao je kao neki Aljoša Karamazov, lik iz brojne galerije svetaca Dostojevskog, blaženik kojega zanimaju samo Rusija, avioni, podmornice, lov na tigrove i moralne vrline. Njegova supruga <strong>Ljudmila </strong>nikad se nije pojavljivala u javnosti, pa je ruska javnost prepričavala vic prema kojemu ona živi u podzemnom samostanu na estonsko-ruskoj granici, tamo gdje je udobnije bijelim medvjedima nego ljudima. Ipak, ta se predodžba vremenom u cijelosti raspala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Putin komentirao Gretin govor</strong></p><p>Putinova slika u javnosti doživjela je dramatičnu preobrazbu pa se naspram nje danas čak i razuzdani JFK doimlje kao sveti Alojzije iz Gonzage, svetac zaštitnik muškog djevičanstva. Najpoznatija žena koju pripisuju Vladimiru Putinu je operna pjevačica <strong>Ana Netrebko</strong>. Ona je najveća ženska ruska superzvijezda, njihova Severina - samo se bavi ozbiljnom glazbom. Prije šest godina njezino otvorenje operne sezone u njujorškome Metropolitanu izravno je prenošeno u Lisinskom. Kad je dolazila u Ljubljanu, cijeli je operni Zagreb hodočastio na njezin nastup. Netrebko je, naime, prava pop diva - ona je sigurno puno ljepša od Marije Callas ili Montserrat Caballe, a ni glas joj ne zaostaje.</p><h3>Putin je Netrebkovoj stalno darivao cvijeće</h3><p>Putin ju je nazivao “jednom od najvećih zvijezda svjetske operne scene” i time dao povoda zlim jezicima. Stalno je pohodio njezine nastupe i dodjeljivao joj nagrade pa je najprije Rusija počela šuškati o ljubavi, a onda i ostatak svijeta. No kad se Netrebko udala i dobila dijete, ogovaranja su prestala. Netrebko se vjenčala za opernog pjevača, svojeg kolegu, tenora. Čini se da su mnoge glasine rađane na relaciji između Kremlja i Boljšoj teatra. Primabalerina Boljšoja <strong>Svetlana Zaharova</strong> postala je, recimo, članica Savjeta za kulturu predsjednika Rusije. Zaharova je više puta javno rekla da mnogo toga duguje Putinu koji joj je - baš kao i Netrebkovoj - poklanjao cvijeće poslije svakog nastupa.</p><h3>Gimnastičarku Alinu otkrio je Ramazan Kadirović</h3><p>Tračevima je svojedobno pridonio i čečenski predsjednik<strong> Ramzan Kadirov</strong> koji je 2008. godine Putinovoj - tada jedinoj supruzi Ljudmili - na Twitteru čestitao rođendan nazvavši je “prvom ženom”. To je, dakako, značilo da postoji i druga, a možda i druge. Tada se počelo javno pisati o vezi Putina i gimnastičarke<strong> Aline Kabaeve</strong>. Utjecajni list Korrespondent objavio je čak i vijest da se Putin zaručio s Alinom. No jedan poziv mijenja sve - vlasnik novina, oligarh i milijarder <strong>Aleksandar Lebedev,</strong> brzo je povukao priču i zatvorio novine. Tračevi su išli dalje pa se pojavila priča o sinu kojeg je Alina dobila s Putinom.</p><p>Kad se Kabaeva pojavila na naslovnici ruskog Voguea, rekla je da joj je dječak nećak, ali joj nitko nije povjerovao. Ipak, Alina je poslije doista razorila brak Putinovih. Vladimir Putin dobio je kćer s ruskom ljepoticom, s kojom već ima trogodišnjeg sina. Kabaeva se, inače, prestala baviti sportom, a nakon toga postala je zastupnica u Dumi, javio je New York Post.</p><p>Svojedobno se među Putinovim ljubavnicama, stvarnim ili pripisanim, našla i njegova osobna fotografkinja <strong>Jana Lapikova</strong>. Ona je bila manekenka za donje rublje (mjere: 88-62-94, 55 kg, 174 cm) i finalistkinja izbora za Miss Moskve. Prema službenoj biografiji Kremlja, ona je bilježila “najznačajnije intimne trenutke iz života Vladimira Vladimiroviča”, a izabrana je, kako se izrazio <strong>Dmitrij Peskov</strong>, Putinov glasnogovornik, zato što je “odličan fotograf, a ne zbog svojih ženskih atributa”.</p><p>Najteža indiskrecija o njegovu seksualnom životu, prije razvoda, bila je ona o navodnoj snimci kojom ga ucjenjuju. Vladimir Putin otkrio je, naime, bivšem državnom odvjetniku<strong> Juriju Skuratovu </strong>kako postoji videovrpca na kojoj je i on, Putin, snimljen u scenama seksa! Ovaj detalj opisan je u knjizi <strong>Borisa Reitschustera</strong>, Putinova biografa, čija je knjiga “Putin - kamo vodi Rusiju” svojedobno bila veliki hit. Vladimir Putin bio je u vrijeme <strong>Borisa Jeljcina</strong> šef tajne službe u Petrogradu. Sakupljao je, vrlo uspješno, kompromitirajuće materijale o Jeljcinovim političkim protivnicima. Državnog odvjetnika Putinovi su agenti snimili u orgijanju s dvije prostitutke, a to je Putin iskoristio da ga ucijeni kako bi napustio položaj. Skuratov je istraživao kako se obogatila Jeljcinova obitelj, ali je, pod snagom Putinovih “argumenata”, odstupio.</p><p>Putin je ovaj detalj o sebi priznao Skuratovu tijekom razgovora u kojemu ga je prisilio na ostavku, ali nije rekao je li snimljen s prostitutkama ili nekim drugim ženama. Film do sada nije javno prikazan. Reitschuster tvrdi da se snimke seksa današnjeg ruskog predsjednika nalaze u sefu<strong> Tatjane Jeljcin</strong>, kćeri Borisa Jeljcina, u Garmisch Partenkirchenu. Nekoliko kopija navodno je pohranjeno u različitim bankama u zapadnoj Europi.</p><h3>Kao špijun u Njemačkoj Putin se nije proslavio</h3><p>Vladimir Putin veći dio mladosti proveo je kao špijun u bivšoj Istočnoj Njemačkoj (DDR). Putin je ušao u KGB 1975., odmah nakon diplome. Kraće vrijeme radio je u protuobavještajnom odjelu, nakon čega je prebačen u Prvu upravu. Dobio je zadatak da prati strance i konzularne službenike u Lenjingradu, današnjem St. Petersburgu. Od 1985. do 1990. bio je na zadatku u Dresdenu. Imao je lažni identitet. Radio je kao prevoditelj i tumač. Sa zloglasnom Stasi, tajnom službom socijalističke Njemačke, koordinirao je vrbovanje stranaca koji su bili upisani na Tehničko sveučilište u Dresdenu. Zamisao je bila da se mladi studenti privole na suradnju sa SSSRom, kako bi jednoga dana, iz SAD, špijunirali za Ruse...</p><p>Putinov biograf<strong> Masha Gessen</strong> najuvjerljivije je osporio imidž “KGB-ova špijunskog majstora”. Putin i njegovi kolege uglavnom su prikupljali novinske isječke, koji su pridonosili rastu planine beskorisnih informacija proizvedenih od strane KGB-a. Bivši agenti procjenjuju da su proveli tri četvrtine svog vremena pišući izvješća. Putinov najveći uspjeh u Dresdenu svodi se na to da je od poručnika američke vojske kupio neklasificirani vojni priručnik za 800 njemačkih maraka (oko 3200 današnjih kuna)…</p><p>Prema tajnom izvještaju njemačke službe BND, Vladimir Putin je kao špijun KGB-a u Dresdenu imao više ljubavnih afera. Dosje prikazuje i njegov odnos prema supruzi Ljudmili. Navodno se jedna njemačka agentica sprijateljila s Putinovom suprugom, koja joj je otvorila srce i pričala o braku. Putinova supruga je tada navodno priznala da je njen suprug sklon nasilju i da ju je čak i udario. Nije krila sumnju da je Vladimir imao ljubavnice. Putin misli da je mirotvorac.</p><p>Na svojedobno pitanje novinara njemačkog Sterna kako bivši kancelar Gerhard Schroeder vjeruje da je Putin istinski demokrat, Putin je odgovorio: “To je istina, ali ima nešto zbilja žalosno s tim u vezi. Ja sam danas jedini pravi demokrat na svijetu. Pogledajte Guantanamo, pogledajte batinanje demonstranata po zapadnoj Europi, pa će vam biti jasno o čemu govorim. Otkako je Gandhi umro, čovjek više nema s kim pošteno porazgovarati...” Nakon prvog sastanka s Putinom u Ljubljani 2001. Bush mlađi oduševio se šarmom ruskog predsjednika. - Gledao sam u oči tog čovjeka i spoznao mu dušu - rekao je George Bush, a na fascinaciji tim šarmom odnosi dviju država idućih se godina znatno poboljšavaju. Vladimir Putin je čovjek koji u ključnim trenucima karijere zna upotrijebiti govor običnog čovjeka, razumljiv svačijem uhu, ali zna i prostačiti kad najavljuje obračun s teroristima.</p><h3>U bivšem DDRU navodno je ostavio izvanbračno dijete</h3><p>Njemački tisak opako je napadao ruskog predsjednika. Neko vrijeme čak su objavljivali tekstove u kojima je Putin prozivan zbog promiskuiteta i nasilja. Navodno je iza sebe ostavio i izvanbračno dijete. Ti su podaci pohranjeni, ako je vjerovati Bildu, u arhivama tajne policije. “Ovaj dosje samo podgrijava glasine koje su se nekada mogle čuti, a to je da je Putin napustio Istočnu Njemačku u proljeće 1990. godine te da je u Dresdenu ostavio i izvanbračno dijete, koje je rodila jedna od njegovih ljubavnica”, napisao je Bild. Ljudmila Putin jednom je ruskim novinarima rekla: “Barem me ne tuče.” Putin je pak nekom prijatelju priznao: “Onaj tko s Ljudmilom izdrži tri tjedna zaslužuje spomenik.” Što je istina o Putinovu ljubavnom životu, a što dio brižno izrađivanog mita o nadčovjeku? To ne možemo sa sigurnošću znati.</p><p>Zanimljivo, sve metode izgradnje njegova imidža su, zapravo, zapadne. Od Johna Kennedyja do danas nema političara na kugli zemaljskoj koji je tako dobro iskoristio medije za izgradnju imidža - popularizirajući jednu, u značajnoj mjeri, krivu sliku. Putin je prikazan kao kombinacija nespojivih osobina, moderni Nietzscheov nadčovjek - kao državnik on je Petar Veliki, kao vojskovođa spaja osobine Kutuzova, Aleksandra Nevskog, Dimitrija Donskog i Suvorova, koji nije izgubio nijednu od 60-ak bitaka. Kao obiteljski čovjek on je sve do zadnjih pet godina portretiran kao čovjek vjeran do smrti, ali istodobno poželjan kao Elvis. Vladimir Putin je na moderan način okorjeli kultist - kult njegove ličnosti u Rusiji sustavno se njeguje posvuda, od Kremlja, preko ruskih medija do zadnjeg okruga u koji predsjednik često putuje mlaznim vojnim avionom kojim sam pilotira. Da je Putin magnet za žene, pokazale su i ruske estradne zvijezde. Dvije Ruskinje napisale su pjesmu “Putine, oplodi me”, koja je ubrzo postala hit. Riječi “Takvoga kao Putin, koji ne ostavlja, i koji ne pije, takvoga kao Putin želim i ja...” najbolje pokazuju koliko je Ruskinjama predsjednik fatalan. No takva slika o njemu je nepopravljivo narušena. Putin je ostavio ženu, ali pjesma o njemu je ostala...</p>