Svečanim podizanjem zastave službeno počeo Tjedan Porina

Tjedan Porina prepun je glazbenih i zabavnih događanja na različitim lokacijama u gradu, a predstavljen je u četvrtak na konferenciji za medije povodom četvrte godine održavanje dodjele Porina u Splitu. Službeni početak obilježen je ovaj vikend Disco Peškarijom i svečanim podizanjem zastave Porina na splitskoj Matejuški.

Najmlađi članovi Dječjeg zbora Srdelice uz podršku HPO-a Gradske glazbe Imotski u 12.30 sati podignuli su Porinovu zastavu, a podizanje zastave ispratio je i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Tim činom ujedno je i službeno započeo Tjedan Porina.

Organizatori su i ove godine pripremili mnogobrojna popratna događanja, koja će biti izvrsna uvertira u završnu dodjelu glazbene nagrade koja će biti 23. ožujka u Spaladium Areni. Svi događaji su besplatni za sve posjetitelje.

Foto: pr fotografija

Sinoć je na splitskoj Peškariji bio tradicionalni gradski tulum pod nazivom 'Disco Peškarija', a goste na ovom posebnom audio-vizualnom spektaklu rasplesao je DJ Ante Jakir uz gosta na saksofonu Marina Klarića. Večer je imala i humanitarnu notu za pošumljavanje opožarenog područja široke okolice Splita.

U četvrtak, 22. ožujka u 17 sati u Cornaro Hotelu najavljena je promocija drugog izdanja rasprodane, a itekako tražene knjige Ante Perkovića 'Sedma republika' i Nikole Čelana 'Baština - kako sam preživio splitske devedesete i prvih 10 godina TBF-a'. Na predstavljanju knjiga će sudjelovati izdavači knjiga, autor Nikola Čelan te akteri istih uz moderiranje glazbenog kritičara Hrvoja Horvata.

U 19.30 sati u kinu Karaman pretpremijerno će se prikazati dokumentarni film Tonija Volarića 'Pope, vrati se'. To je prvi dokumentarni film o velikom novinaru, književniku i pjesniku Momčilu Popadiću. Njegovi prijatelji i suradnici otkrivaju malo poznate pojedinosti života i rada s legendarnim Popom te govore o djelu koje je za sobom ostavio.

Svi zainteresirani za besplatan ulaz mogu se javiti na: ulaznice@unison.hr do utorka 20.3. do 17 sati. Prvih 150 osoba koji se jave, moći će preuzeti kartu u četvrtak popodne od 17 h na blagajni kina Karaman. Posjetitelji će nakon toga u sklopu večeri 'Svoju zvizdu slidin' moći na Morpurgovoj poljani od 21 sat uživati u nastupu benda Little Sister.

Foto: NIKOLA RADOVANI

Na dan dodjele, u petak, 23. ožujka, već u 11 sati u kinoteci Zlatna vrata bit će predstava 'Od tišine do glazbe' uz druženje uzvanika u organizaciji HDS ZAMP-a, dok će se u 12.30 sati u Paradox Wine and Cheese baru predstaviti knjiga Zlatka Galla 'Splitska dica - od zidića do vječnosti'.

Večer je rezervirana za svečanu dodjelu glazbenih nagrada u Spaladium Areni s početkom u 19.45 sati čime će i službeno završiti Tjedan Porina.

Tijekom cijelog Tjedna Porina svi zainteresirani moći će posjetiti klub Split Circus (Spinčićeva 2B) u kojem će, osim hrvatskih bendova kao što su Los Santons i Rezerve, moći uživati i u slušaonicama izvođača koji su obilježili dosadašnjih četvrt stoljeća glazbene nagrade Porin, a u petak će se tamo održati i Afterparty Porina za širu javnost.

Foto: pr fotografija

Tema: Muzika