Švedska manekenka okupirala otok kod Rogoznice: 'Ne znam samo kako je prenijela kokoši'

Nisam je susrela, no prema onome što sam vidjela na slikama i što mještani govore, očito se radi o ženi koja ima neki problem. Jednostavno je u svom svijetu. Ne ponaša se uobičajeno, kaže nam načelnica Rogoznice Anita Živković o poznatom modelu iz Švedske koja je okupirala otok Jaz i skače kao pitbul na svakoga tko mu se pokuša približiti. To već navodno traje dugo, piše Šibenski portal, no jučer je mještanima prekipjelo. U cijelu priču uplele su se sve nadležne institucije.

- Obavijestili smo nadležno ministarstvo, policiju te je pomorska policija u ponedjeljak ujutro i bila na terenu i zatekla ju je ondje. Ne znamo uopće kako je na otok prenijela kokoši, no one ondje trčkaraju slobodno, a po zakonu ne smiju biti nigdje gdje nije ograđen prostor, ne samo zbog zakona nego i zbog biljnog i životinjskog svijeta - govori načelnica pa dodaje kako je policija na otoku zatekla šator koji je manekenka podignula i ostale njezine osobne stvari.

- Ona je legalno došla u Hrvatsku, odnosno pokazala je svoju putovnicu i dokumente, i policija već zna za nju neko vrijeme jer otok Jaz nije prvi otok, odnosno mjesto koje je okupirala. Dolazi nam ljetna sezona i ovo jest problem i za mještane i turiste jer gospođa, kako mi govore mještani, tjera i kupače i ribare čim se približe otoku. Kako je već prenijela na otok osobne stvari, ne smijemo ih micati niti dirati bez nadzora policije. Ona to mora sama napraviti. Ne znam kad će je odande maknuti, no mi smo napravili sve što je u našoj moći, a policija joj je dala 24 sata da makne sve svoje stvari i napusti otok. Pa nitko ne može gdje mu se prohtije podignuti šator i boraviti, pogotovo ne na za to nepredviđenim mjestima. Komunalni redari ne mogu je kazniti za kokoši, ali mogu, što i jesu, izdati rješenje da ih mora odande maknuti - dodaje Živković.

Enigmu oko kokoši djelomično su razotkrili mještani, koji su za Slobodnu Dalmaciju ispričali kako su joj pojedini sumještani po potrebi na otok prevezli što joj treba uz novčanu naknadu.

- Ne mogu virovati da je ovo moguće, da toliko traje postupak da se problem riješi. Nažalost, postoje i ljudi koji iskorištavaju cilu situaciju, uzimaju novac za prijevoz i druge usluge, a cura je očito pukla. Priča se i da govori kako je Hrvatska zemlja u kojoj se može raditi što hoće - govori im jedna Rogozničanka.

Iz PU šibensko-kninske pojasnili su kako Šveđanka već neko vrijeme boravi u našoj zemlji te da u Rogoznici nema prijavljeno boravište i nema dopuštenja boravka od nadležnih tijela. Kaznili su je novčanom kaznom po članku 15 Zakona o državljanima država članica europskoga gospodarskog prostora te naveli rok za napuštanje zemlje.

Isabella Viola Lindblom (30) je inače svjetski model, navodno s dobrom zaradom u toj branši. Rođena je u Göteborgu 27. studenog 1991. Jedan od njezinih prvih manekenskih poslova bio je na modnoj reviji za Venu Cavu u proljeće 2010. Švedska manekenka pojavila se na naslovnici izdanja Votre Beauté Greece iz srpnja 2012. godine. Radila je i modeling za brendove poput Comme Des Garcons. Danas su joj od piste očito privlačnije hrvatske stijene i pitanje je, kad i napusti otok Jaz, koja će joj biti sljedeća destinacija umakne li vlastima i ne napusti li Hrvatsku.

- Ovo je baš neugodna situacija, kakvu Rogoznica ne pamti. No naravno, pratit ćemo što se događa - dodaje nam načelnica Živković. Isabella se prilično uživjela u svoju hrvatsku avanturu te je otok Jaz, koji je u državnom vlasništvu, već i svojom nazočnošću, jednostavno “prisvojila”. Što god joj zatreba na tom nenaseljenom otočiću, doveze ili svojim gumenim čamcem ili plati nekom od mještana da joj prevezu.

Isprva je, svjedoče mještani, spavala u razapetoj mreži, a tek je kasnije podignula šator, vjerojatno kad je pronašla idealno mjesto. Neki tvrde da se smještala čak mjesec dana, no nitko od nadležnih tijela za sada nije potvrdio. Prema navodima policije, ova manekenska avantura je završena jer su joj dali jedan dan da vrati otok u prvobitno stanje, spakira se i napusti zemlju. Hoće li to i učiniti, tek ćemo vidjeti.

