Švedska novinarka analizirala Eurosong: 'Šteta za Hrvatsku. A što bi bilo da je Izrael pobijedio'

Švedska novinarka švedskog javnog servisa, Tali da Silva, napravila je analizu Eurosonga nakon završetka samog natjecanja. Tvrdi da je Švicarska isporučila potpuno jedinstveni nastup, a Nemo i 'The Code' su više nego dostojni pobjednici.

- Balansiranje na nečemu što izgleda kao ogromna TV antena je u najmanju ruku impresivno, pogotovo kada švicarski predstavnik uspijeva otpjevati lijepu brzu operu s queer-pozitivnom porukom o tome kako je usuditi se ići vlastitim putem - navodi.

Švicarska pobjednik Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Rim Tim Tagi Dim' svojom porukom daje doprinos savršenoj pjesmi Eurovizije

Ipak, da Silva je tužna što Baby Lasagna nije uzeo trofej.

- Tužna sam što hrvatski funky techno metal koji je zvučao kao Rednex na speedu nije uspio pobijediti. To što se u pjesmi Rim Tim Tagi Dim govorilo o odljevu hrvatskih mozgova, dalo je doprinos apsolutno savršenoj pjesmi Eurovizije - kazala je.

Malmo: Baby Lasagna na generalnoj probi uoči finalne večeri Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pobjeda Baby Lasagne bila bi mala, ali lijepa osveta za Finsku i Kääriju, koji su već prošle godine vidjeli kako je koncept 'zabavno i ludo' poražen od 'lijepog i ozbiljnog' kada je Loreen pobijedila - dodala je.

EBU je predahnuo kada se vidjelo da Izrael neće pobijediti

Da Silva piše kako se gotovo mogao čuti uzdah olakšanja menadžera EBU-a kada Izraelka Eden Golan, koja je danima prije finala uplovila kao neočekivani konkurent za pobjedu, zapravo nije pobijedila.

Tvrdi i kako nema ništa loše u pjesmi 'Hurricane' te da se radi o 'jakoj baladi one vrste' koja obično dobro prolazi na Eurosongu, a da je Eden talentirana umjetnica i pjevačica.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Pobjeda 'Hurricanea' neizbježno bi pobudila sumnje u politička glasanja. To bi učinilo Euroviziju, koja je zubima i noktima branila svoj identitet potpuno apolitičnog natjecanja, čistim pijunom u igri u ratu između Izraela i Hamasa - napisala je.

- Bilo bi to daleko od mirovnog projekta kakav je Eurovizija izvorno trebala biti i koji se ne bi mogao opisati kao ništa drugo nego kao manja katastrofa za EBU - dodaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Doček Baby Lasagne u zračnoj luci | Video: 24sata/Video

Zaključuje kako je ovogodišnje natjecanje postalo politički najkonfliktnije u dugo vremena, kao i da se rijetko kada moglo u finalu čuti toliko povika.

- Jedno je jasno: 2024. bit će posljednja godina u kojoj se moglo praviti da glazba nema veze s politikom - navodi.