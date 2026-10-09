Već u prvom izazovu 'Prvi dojam' Daniel i Ana morali su zajednički odabrati tajni glas za koji vjeruju da ne zna pjevati, i to bez ijednog otpjevanog tona
Svekar i snaha iz Splita riskirali sve pa osvojili 5.000 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'
Druga epizoda treće sezone glazbeno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“ donijela je niz uspješnih procjena, neočekivana razotkrivanja i napetu završnicu u kojoj su svekar i snaha Daniel Grabar i Ana Despotušić iz Splita odlučili riskirati sve i osvojili maksimalnih 5.000 eura.
Njihova zajednička glazbena avantura završila je velikim slavljem, a osvojenu nagradu namijenili su Aninom sinu, Danijelovom unuku.
Već u prvom izazovu „Prvi dojam“ Daniel i Ana morali su zajednički odabrati tajni glas za koji vjeruju da ne zna pjevati, i to bez ijednog otpjevanog tona. Mišljenja panelista brzo su se počela razilaziti.
- Maserka mi je sumnjiva i Dizajnerica igračaka - komentirala je Alka, dok je Luka izdvojio Dizajnericu igračaka i Cvjetnog aranžera.
Gianna je, pak, bila uvjerena da bi trebali eliminirati Tenisača, a s njezinom se procjenom složila i Ana. Natjecatelji su odlučili poslušati Giannu i već u prvom razotkrivanju pogodili. Tenisač je bio loš glas, čime su osvojili prvih 500 eura.
Uslijedio je „Playback“, u kojem su prvi put dobili priliku čuti tajne glasove. Pred njima su nastupili Stand-up komičar, Farmerica, Dadilja i Cvjetni aranžer, a njihove su izvedbe dodatno potaknule raspravu među panelistima. Prva runda pokazala se zahtjevnom, ali Ana je imala svojeg favorita za eliminaciju.
- Ja bih izbacila Farmericu, čak i ako je dobra - poručila je. Farmerica je bila loš glas pa su osvojili novih 500 eura i stigli do ukupno 1.000 eura. U drugom dijelu „Playbacka“ predstavili su se Studentica korejskog jezika, Dizajnerica igračaka, Novinar i Maserka, a panelisti su ponovno imali različite prijedloge. Gianna je predložila eliminaciju Novinara, dok je Vinčić bio uvjeren da se 500 eura krije iza Studentice korejskog jezika.
- Ako želite 500 eura, izbacite Studenticu korejskog - poručio je, a s njegovom se procjenom složio i Luka. Neda Ukraden nije bila potpuno sigurna u procjene, a posebno joj je sumnjiva bila Maserka. Nakon rasprave, Daniel i Ana ipak su odlučili vjerovati Vinčiću i Luki te su u razotkrivanje poslali Studenticu korejskog jezika. Pokazalo se da je i ona loš glas, čime su osvojili dodatnih 500 eura i povećali ukupni iznos na 1.500 eura.
Niz uspješnih procjena nastavio se u izazovu „To sam ja“, u kojem su natjecatelji kroz video priloge mogli doznati više o svakodnevici triju tajnih glasova. Ipak, nakon odgledanih priloga Ana se vratila svojoj ranijoj sumnji.
- Bila mi je sumnjiva već u prošlom krugu Dizajnerica igračaka, zato bih nju izbacila - poručila je. U razotkrivanje su poslali Dizajnericu igračaka i ponovno pogodili! Još jedan loš glas donio im je novih 500 eura.
Sljedeći izazov bio je „Tajni studio“, u kojem su tajni glasovi dobili priliku pokazati kako se snalaze u studijskom okruženju. Prva je na provjeru stigla Dadilja, čije je ponašanje dodatno učvrstilo dojam da bi mogla biti dobra pjevačica. Nakon nje u studio su poslali i Novinara, a oba su tajna glasa ostavila dojam da znaju pjevati.
Pred Danielom i Anom bila je nova zahtjevna odluka, a ovoga su puta odlučili eliminirati Maserku. I ta se procjena pokazala uspješnom jer je Maserka bila loš glas. Petim uzastopnim točnim odabirom natjecatelji su stigli od iznosa od 2.500 eura.
Uslijedio je „Glasoboj“, u kojem su svoje pjevačke sposobnosti pokušali prikriti preostali tajni glasovi: Stand-up komičar, Dadilja, Cvjetni aranžer i Novinar. Nakon što su svi panelisti pokazali različita mišljenja, natjecateljica je bila odlučna i poslala Stand-up komičara u eliminaciju, čime je zaradila dodatnih 500 eura.
Nakon šest uzastopnih točnih odabira uslijedio je izazov „Ima slike, nema tona“, u kojem su natjecatelji dobili priliku nakratko čuti glas jednog od preostalih kandidata. Ana je odlučila provjeriti Cvjetnog aranžera, a nakon što su ga čuli, zaključili su da zna pjevati. Unatoč upozorenjima panelista, Daniel i Ana odlučili su eliminirati Novinara, no ovoga puta njihova ih je procjena iznevjerila.
Novinar je svojim nastupom pokazao da itekako zna pjevati i iznenadio natjecatelje. Bila je to njihova prva pogrešna odluka, zbog koje su ostali na osvojenih 3.000 eura.
U izazovu „Intervju“ natjecatelji su imali priliku postaviti pitanja preostalim tajnim glasovima, Dadilji i Cvjetnom aranžeru. Njihovi odgovori dodatno su zbunili i natjecatelje i paneliste, zbog čega je odluka o eliminaciji bila posebno zahtjevna. Gianna je predložila da izbace Dadilju, dok je Neda istaknula da je ona vrlo muzikalna. Daniel i Ana naposljetku su odlučili poslušati Giannu, no uslijedilo je novo iznenađenje. Dadilja je pokazala da ima dobar glas, otpjevavši pjesmu gošće Nede Ukraden.
Tako je za veliki finalni duet preostao Cvjetni aranžer, a Daniel i Ana našli su se pred najvažnijom odlukom večeri. Mogli su zadržati osvojenih 3.000 eura ili riskirati cijeli iznos za maksimalnih 5.000 eura.
Nesigurni u svoju procjenu, natjecatelji su još jednom zatražili pomoć panelista. Gianna i Luka bili su uvjereni da Cvjetni aranžer zna pjevati, dok su Neda i Vinčić smatrali da bi bilo sigurnije zadržati osvojenih 3.000 eura. Alka ih je, pak, ohrabrila da riskiraju, poručivši kako bez rizika nema ni dobitka. Nakon kratkog razmišljanja Daniel i Ana odlučili su ići do kraja.
- Idemo dalje i do kraja - poručili su, odlučni u namjeri da osvoje maksimalnu nagradu.
U finalnom duetu Cvjetni aranžer zapjevao je s Nedom Ukraden i otkrio svoje pravo pjevačko umijeće. Iza Cvjetnog aranžera krio se talentirani operni pjevač, čime se odluka Daniela i Ane da riskiraju sve pokazala ispravnom. Daniel i Ana osvojili su maksimalnih 5.000 eura, a konačno razotkrivanje izazvalo je veliko slavlje i oduševljenje u studiju. Nakon šest uspješnih procjena, dva pogrešna odabira i odluke da riskiraju sve, svekar i snaha iz showa su otišli s glavnom nagradom.
Novi tajni glasovi, nepredvidivi izazovi i još jedna uzbudljiva glazbena istraga stižu već sljedećeg petka na Novu TV, dok će novu epizodu gledatelji moći pogledati dan prije na Nova Play. Tko će se sljedeći okušati u razotkrivanju dobrih i loših glasova te hoće li uspjeti osvojiti maksimalnih 5.000 eura, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“.
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