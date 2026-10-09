Svekar i snaha iz Splita riskirali sve pa osvojili 5.000 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'

Druga epizoda treće sezone glazbeno-natjecateljskog showa „Tko to tamo pjeva?“ donijela je niz uspješnih procjena, neočekivana razotkrivanja i napetu završnicu u kojoj su svekar i snaha Daniel Grabar i Ana Despotušić iz Splita odlučili riskirati sve i osvojili maksimalnih 5.000 eura.

Njihova zajednička glazbena avantura završila je velikim slavljem, a osvojenu nagradu namijenili su Aninom sinu, Danijelovom unuku.

Već u prvom izazovu „Prvi dojam“ Daniel i Ana morali su zajednički odabrati tajni glas za koji vjeruju da ne zna pjevati, i to bez ijednog otpjevanog tona. Mišljenja panelista brzo su se počela razilaziti.

- Maserka mi je sumnjiva i Dizajnerica igračaka - komentirala je Alka, dok je Luka izdvojio Dizajnericu igračaka i Cvjetnog aranžera.

Gianna je, pak, bila uvjerena da bi trebali eliminirati Tenisača, a s njezinom se procjenom složila i Ana. Natjecatelji su odlučili poslušati Giannu i već u prvom razotkrivanju pogodili. Tenisač je bio loš glas, čime su osvojili prvih 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Uslijedio je „Playback“, u kojem su prvi put dobili priliku čuti tajne glasove. Pred njima su nastupili Stand-up komičar, Farmerica, Dadilja i Cvjetni aranžer, a njihove su izvedbe dodatno potaknule raspravu među panelistima. Prva runda pokazala se zahtjevnom, ali Ana je imala svojeg favorita za eliminaciju.

- Ja bih izbacila Farmericu, čak i ako je dobra - poručila je. Farmerica je bila loš glas pa su osvojili novih 500 eura i stigli do ukupno 1.000 eura. U drugom dijelu „Playbacka“ predstavili su se Studentica korejskog jezika, Dizajnerica igračaka, Novinar i Maserka, a panelisti su ponovno imali različite prijedloge. Gianna je predložila eliminaciju Novinara, dok je Vinčić bio uvjeren da se 500 eura krije iza Studentice korejskog jezika.

Foto: Luka Dubroja

- Ako želite 500 eura, izbacite Studenticu korejskog - poručio je, a s njegovom se procjenom složio i Luka. Neda Ukraden nije bila potpuno sigurna u procjene, a posebno joj je sumnjiva bila Maserka. Nakon rasprave, Daniel i Ana ipak su odlučili vjerovati Vinčiću i Luki te su u razotkrivanje poslali Studenticu korejskog jezika. Pokazalo se da je i ona loš glas, čime su osvojili dodatnih 500 eura i povećali ukupni iznos na 1.500 eura.

Niz uspješnih procjena nastavio se u izazovu „To sam ja“, u kojem su natjecatelji kroz video priloge mogli doznati više o svakodnevici triju tajnih glasova. Ipak, nakon odgledanih priloga Ana se vratila svojoj ranijoj sumnji.

- Bila mi je sumnjiva već u prošlom krugu Dizajnerica igračaka, zato bih nju izbacila - poručila je. U razotkrivanje su poslali Dizajnericu igračaka i ponovno pogodili! Još jedan loš glas donio im je novih 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Sljedeći izazov bio je „Tajni studio“, u kojem su tajni glasovi dobili priliku pokazati kako se snalaze u studijskom okruženju. Prva je na provjeru stigla Dadilja, čije je ponašanje dodatno učvrstilo dojam da bi mogla biti dobra pjevačica. Nakon nje u studio su poslali i Novinara, a oba su tajna glasa ostavila dojam da znaju pjevati.

Pred Danielom i Anom bila je nova zahtjevna odluka, a ovoga su puta odlučili eliminirati Maserku. I ta se procjena pokazala uspješnom jer je Maserka bila loš glas. Petim uzastopnim točnim odabirom natjecatelji su stigli od iznosa od 2.500 eura.

Uslijedio je „Glasoboj“, u kojem su svoje pjevačke sposobnosti pokušali prikriti preostali tajni glasovi: Stand-up komičar, Dadilja, Cvjetni aranžer i Novinar. Nakon što su svi panelisti pokazali različita mišljenja, natjecateljica je bila odlučna i poslala Stand-up komičara u eliminaciju, čime je zaradila dodatnih 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Nakon šest uzastopnih točnih odabira uslijedio je izazov „Ima slike, nema tona“, u kojem su natjecatelji dobili priliku nakratko čuti glas jednog od preostalih kandidata. Ana je odlučila provjeriti Cvjetnog aranžera, a nakon što su ga čuli, zaključili su da zna pjevati. Unatoč upozorenjima panelista, Daniel i Ana odlučili su eliminirati Novinara, no ovoga puta njihova ih je procjena iznevjerila.

Novinar je svojim nastupom pokazao da itekako zna pjevati i iznenadio natjecatelje. Bila je to njihova prva pogrešna odluka, zbog koje su ostali na osvojenih 3.000 eura.

U izazovu „Intervju“ natjecatelji su imali priliku postaviti pitanja preostalim tajnim glasovima, Dadilji i Cvjetnom aranžeru. Njihovi odgovori dodatno su zbunili i natjecatelje i paneliste, zbog čega je odluka o eliminaciji bila posebno zahtjevna. Gianna je predložila da izbace Dadilju, dok je Neda istaknula da je ona vrlo muzikalna. Daniel i Ana naposljetku su odlučili poslušati Giannu, no uslijedilo je novo iznenađenje. Dadilja je pokazala da ima dobar glas, otpjevavši pjesmu gošće Nede Ukraden.

Foto: Luka Dubroja

Tako je za veliki finalni duet preostao Cvjetni aranžer, a Daniel i Ana našli su se pred najvažnijom odlukom večeri. Mogli su zadržati osvojenih 3.000 eura ili riskirati cijeli iznos za maksimalnih 5.000 eura.

Nesigurni u svoju procjenu, natjecatelji su još jednom zatražili pomoć panelista. Gianna i Luka bili su uvjereni da Cvjetni aranžer zna pjevati, dok su Neda i Vinčić smatrali da bi bilo sigurnije zadržati osvojenih 3.000 eura. Alka ih je, pak, ohrabrila da riskiraju, poručivši kako bez rizika nema ni dobitka. Nakon kratkog razmišljanja Daniel i Ana odlučili su ići do kraja.

- Idemo dalje i do kraja - poručili su, odlučni u namjeri da osvoje maksimalnu nagradu.

U finalnom duetu Cvjetni aranžer zapjevao je s Nedom Ukraden i otkrio svoje pravo pjevačko umijeće. Iza Cvjetnog aranžera krio se talentirani operni pjevač, čime se odluka Daniela i Ane da riskiraju sve pokazala ispravnom. Daniel i Ana osvojili su maksimalnih 5.000 eura, a konačno razotkrivanje izazvalo je veliko slavlje i oduševljenje u studiju. Nakon šest uspješnih procjena, dva pogrešna odabira i odluke da riskiraju sve, svekar i snaha iz showa su otišli s glavnom nagradom.

Novi tajni glasovi, nepredvidivi izazovi i još jedna uzbudljiva glazbena istraga stižu već sljedećeg petka na Novu TV, dok će novu epizodu gledatelji moći pogledati dan prije na Nova Play. Tko će se sljedeći okušati u razotkrivanju dobrih i loših glasova te hoće li uspjeti osvojiti maksimalnih 5.000 eura, doznajte u novoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“.