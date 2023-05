Princeza na Eurosongu: Kate svira klavir i flautu, vješta je u crtanju, a ponekad i zapjeva...

Kate Middleton (40) je u prošlosti pokazala svoje teniske sposobnosti, vještine crtanja i fotografsko umijeće, a oduševila je sve i na jednom koncertu božićnih pjesama pa otkrila da je vješta i u sviranju klavira. Sada smo je imali prilike opet vidjeti za crno-bijelim tipkama u kratkom isječku na Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Princeza od Walesa tada je samouvjereno pratila pjevača Toma Walkera u njegovoj pjesmi 'For Those Who Can't Be Here', a u večerašnjem prijenosu Eurosonga uživo odsvirala je pjesmu 'Stefania' prošlogodišnjih pobjednika, ukrajinske grupe 'Kalush Orchestra'.

Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

Katein bivši instruktor klavira Daniel Nicholls jednom je prilikom progovorio o poučavanju princeze, od vremena kada je imala 10 ili 11 do 13 godina, kako navodi People.

- Bila je apsolutno ljupka, stvarno divna osoba za podučavanje klavira - priznao je tada, a ona je dosegla treću ocjenu klavira, dok je najviša bila osam.

Foto: HRT

- Mislim da nitko ne bi rekao da će biti koncertna pijanistica, ali bila je dobra u tome, uvijek je radila sve što joj je rečeno - objasnio je tada.

Inače, Kate je također učila pjevanje i flautu, postigavši ​​ocjenu pet i za pjevanje i za teoriju glazbe. Isto tako s jedanaest je godina otpjevala i pjesmu 'Wouldn't It Be Lovely?', kao glavna dama Eliza Doolittle u predstavi.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

