Kada su natjecatelji Dore sinoć prošetali crvenim tepihom u Opatiji, posebnu pozornost privukla je mlada pjevačica Mia Negovetić (18).

Pojavila se u svijetloružičastoj kratkoj haljini s donjim dijelom u nekoliko slojeva i gornjim dijelom stegnutim u struku i otvorenog dekoltea.

Uz stajling je uparila štikle s remenčićima u pastelnoj boji, a mnogi su komentirali kako je neprepoznatljiva.

Svi je se sjećaju kada je prije šest godina otpjevala hrvatsku himnu, a njezina izvedba tada se proširila društvenim mrežama te je dobila brojne pohvale.

Inače, Mia će na Dori pjevati singl 'She's Like a Dream', a prošle godine predstavila se pjesmom 'When it Comes to You'.

Pobjeda joj je izmaknula za dlaku. Ipak, sada su kladionice na njezinoj strani.

Naime, na njenu pobjedu koeficijent je 6 pa s Albinom (22) dijeli drugom mjesto, odmah iza Nine Kraljić (28) čiji je koeficijent 2.

