Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Kralj kuhinje Jamie Oliver jedan je od najpoznatijih kuhara na svijetu, a zbog svoje vedre osobnosti osvojio je sve generacije. O njegovu se životu pisalo kao o bilo kojoj holivudskoj zvijezdi, a Oliver je čitavo svoje kulinarsko carstvo sam izgradio - ali i srušio.

Druga strana medalje je ona o kojoj se rijetko priča. Jamie pak to ne skriva, a sve svoje boli, kao i veselja, dijeli sa svojom vjernom publikom. Upravo dosljednost je ono što najviše krasi njegovu pojavu u javnosti. "Goli kuhar" imao je preko nekoliko problema, a sve je počelo još u osnovnoj školi.

Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

Oliveru su dijagnosticirali disleksiju na samom početku školovanja, a zbog toga je nazadovao u svakom predmetu još otkako je bio dječak. Kolege iz školskih klupa nerijetko su ga izrugivale zbog toga, a Jamie je o svemu pričao kasnije u intervjuima kada se proslavio. Iz današnje perspektive ga to ne smeta, no priznaje kako nije bilo ugodno.

Upravo zbog disleksije pohađao je nastavu po posebnom programu, a djeca su ga konstantno zezala zbog toga. Pohađao je školu u koju su išli samo dečki, a slavni kuhar priznaje kako mu to nije bila olakotna okolnost jer su dečki u toj dobi brutalniji od djevojčica. O disleksiji je pričao i u dokumentarnom filmu "Jamie Oliver i disleksija: U borbi za promjene", kojeg možete pogledati na programu HTV1.

Sve je krenulo u pubu roditelja

Jamie je odrastao u malom mjestu kraj engleskog Cambridgea, a njegovi roditelji su vodili pub u kojem je provodio puno vremena. Pub mu je bio utočište te je uvijek bježao u kuhinju kad god bi imao bilo kakav problem.

- Imao sam sreće što sam tako mlad naučio kuhati. Imao sam osjećaj da nisam promašeni slučaj jer, iako nisam mogao učiti dobro, znao sam kuhati - rekao je Jamie u jednom intervjuu. Njegovi su roditelji odlučili umiroviti se 2020. godine te su nakon 45 godina prodali pub. Oliver je bio jako nesretan zbog toga, pošto je pub smatrao svojim domom.

Hotpoint's Fresh Thinking cafe | Foto: Matt Alexander/Press Association/PIXSELL

Nakon što se proslavio kao "Goli kuhar", Jamie je pokrenuo nekoliko poslova, među kojima je bio i lanac od 25 restorana. Njegovi bivši zaposlenici komentirali su kako je možda pokušao napraviti previše dok je bio na vrhuncu slave. Tvrde da je cijela priča restorana bila previše idilična da bi opstala. Na žalost, krah se dogodio 2019. godine. Zatvorio je 23 od 25 restorana, preko 1000 ljudi je ostalo bez posla i Jamie je doživio jedan od najvećih financijskih udaraca u svom životu. U posao je utukao milijune te je pokušao napraviti sve da opstane, no situacija je bila teška. Priznao je da mu je to bila poslovno najteža situacija koju je prošao.

Tragedije su obilježile i privatni život

Oliver i njegova supruga Juliette Norton, s kojom se vjenčao 2000. godine, imaju petero djece i obožavaju svoju veliku obitelj. Međutim, par je doživio brojne patnje jer je Juliette imala čak pet spontanih pobačaja. Kada je imala drugi spontani, Oliverova supruga je jedna preživjela. Kasnije je ispričala kako još uvijek ima PTSP od te situacije. Na njihovu 20. godišnjicu braka, Juliette se osvrnula na nesretne događaje.

- Podigli smo petero predivne djece te smo izgubili pet zvjezdica na nebu. Hvala ti što si uvijek uz mene - napisala je onda na Instagramu.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako je uvijek vrckav i nasmijan, Jamie Oliver kaže kako često nije bio sretan zbog popularnosti koju ima. Istaknuo je kako bi bio sasvim zadovoljan s jednostavnijim životom. U intervjuima za britanske medije je pričao kako je htio raditi u restoranu, imati nekoliko djece i živjeti život sličan onome kako je odrastao. No, kada mu se pružila prilika da osvoji svijet, objeručke ju je prihvatio. Priznaje da danas žali zbog toga.

- Da se mogu vratiti unatrag i sve ponoviti, otišao bi u svoj pub i živio bih normalnim životom - zaključio je Oliver u razgovoru za podcast Young Again.