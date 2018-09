'Svi smo mi Meryl': Glumica je postala hit na teniskom meču

Oskarovka Meryl Streep (69) na tribinama je pratila jučerašnji meč na teniskom turniru US Open u New Yorku. Glumica je burno proživljavala svaki trenutak igre u finalu između tenisača Novaka Đokovića (31) i Juana Martina del Potra (29).

Meryl Streep just got nominated for an Emmy for “Best Reaction at the US Open Finals”. pic.twitter.com/ZWdlI9vp41 — Jerry Ferrara (@jerryferrara) September 9, 2018

Streep je ubrzo postala hit na internetu sa svojim izrazima lica, a fanovi su se našalili kako je 'ukrala cijeli show' sportašima.

Meryl Streep is all of us atm pic.twitter.com/TA2WYzaavw — Chris Oddo (@TheFanChild) September 9, 2018

- Svi smo mi Meryl Streep dok gledamo finale US Opena. Samo bih gledao Meryl kako gleda Del Porta. Njezini izrazi lica su sve - komentirali su obožavatelji. Dodali su kako se činilo da će oskarovka dobiti srčani udar koliko se uzrujavala tijekom meča.

The #USOpen has literally turned into the Meryl Streep show. pic.twitter.com/Bx1CN0C5MS — εѵα ✨ (@evamariestreep) September 9, 2018

- Kada uživaš u US Openu i shvatiš da si ostavila uključenu peć - našalili su se fanovi. Istaknuli su kako je Meryl prošla kroz 'pravi emotivni vrtuljak' zbog igre Đokovića i del Potra. Glumici je u jednom trenutku bilo neugodno jer je shvatila da je postala 'atrakcija' i kako su ju snimale kamere cijelo vrijeme, a razveselila je obožavatelje proslavom na kraju finala.

Hilarious moment as Meryl Streep realizes they’re taking about her on the air pic.twitter.com/5cqkTddvfn — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) September 9, 2018

- Nikad nisam znao da želim vidjeti Meryl Streep kako drži pivo na US Openu, no želim. Pa hvala ti - istaknuo je fan.