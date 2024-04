Svi su bili ludi za Šeherezadom i Onurom: Gdje su danas glumci iz turske sapunice '1001 noć'?

Kada je 2010. na našoj televiziji prvi put prikazana serija '1001 noć', svi su se zaljubili u Šeherezadu, koju je utjelovila lijepa glumica Berguzar Korel (41). Ljubavnu priču Onura i nje pratile su stotine tisuća gledatelja, a glumica je danas neprepoznatljiva.

Berguzar je od 2009. u braku s Halitom Ergencom (53), upravo glumcem koji je utjelovio Onura. Berguzar i Halit na setu popularne serije su se i sami zaljubili. U bračnu luku su uplovili 2009. godine, a danas imaju troje djece; sinove Alija i Hana te kćer Leylu.

Na vrhuncu slave '1001 noći', slavni par je stigao u Hrvatsku, gdje su ih dočekali brojni obožavatelji.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell, vszi

Kada je zaiskrilo između glumačkog para, oboje su već bili u vezama. Berguzar je tada napustila zaručnika, baletana Tana Sagturka, a Halit trudnu suprugu Gizem Soysaldi. Kada je glumac zatražio razvod, Gizem je pobacila, a on joj je morao isplatiti iznos od 250 tisuća turskih lira (tada je to bilo oko 115 tisuća eura).

Berguzar trenutačno glumi u novoj kriminalističkoj seriji 'Dilemma'. Riječ je o kriminalističkoj seriji, a ona ima glavnu ulogu.

Foto: PROMO

Halit Ergenc zbog serije 'Sulejman Veličanstveni' i dalje smatra jednim od najpoznatijih turskih glumaca, a i on trenutačno ima ulogu u triler seriji 'Like there's no tommorow'.