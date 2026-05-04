Svi su gledali u Knoll: Lani je u dekolte dodala autiće, sada je pozirala u mini hlačama i topiću

Najpoznatija hrvatska navijačica i influencerica Ivana Knoll otišla je u Miamu gledati Veliku nagradu Formule 1. Bio je to, kako kaže i sama, nezaboravan vikend, a sada je podijelila i kako se odjenula za utrku.

Pozirala je u crnim kratkim hlačicama i bijelom topu koji je jedva prekrio njene obline. No to ju nije smetalo, štoviše - ponosno je stajala pored bolida i nije se dala smesti.

No to nije sve. Mnoge fanove ovog sporta oduševio je moment tijekom sprint kvalifikacija Formule 1. Naime, snimatelj Sky Sportsa na trenutak je potpuno zaboravio na svoj posao kada je kroz paddock prošetala Ivana Knoll.

Prije utrke pohvalila se outfitom koji je više otkrivao nego skrivao.

I lani je Knoll bila na F1, a tada je odjenula neobičnu kombinaciju. Dekolte je ukrasila autićima, a pokazala je i neobičnu frizuru.