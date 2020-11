Svilena cipela Marije Antoanete na aukciji: Cijena oko 75.000 kn

<p>Elegantna, bijela cipela od svile i kozje kože koja je pripadala <strong>Mariji Antoaneti</strong>, posljednjoj francuskoj kraljici prije revolucije 1789. godine, otišla je u subotu na aukciju, rekli su aukcionari.</p><p>Dugačka 22.5 centimetara, ukrašena s četiri vrpce blizu vrha stopala, u dobrom je stanju, unatoč tome što se svileni dio neznatno istrošio, rekla je aukcijska kuća Osenat. Početna cijena je 8000 do 10.000 eura, odnosno od 60.000 do 75.000 kuna. </p><p>U jeku Francuske revolucije cipela je završila u vlasništvu Marie-Emilie Leschevin, bliske prijateljice kraljičine glavne sobarice. Njezina obitelj posjedovala je cipelu generacijama prije nego što je pristigla na aukciju 227 godina nakon kraljičine smrti.</p><p>Marija Antoaneta, rođena kao austrijska nadvojvotkinja, bila je supruga Luja XVI., koji je svrgnut francuskom revolucijom 1789. godine.</p><p>- Nek jedu kolače - navodno je jednom odgovorila kad su joj rekli da seljaci gladuju zato što nema kruha. Kraljevski par smaknut je giljotinom 1793. godine, no Francuska i dalje nastavlja biti fascinirana Marijom Antoanetom.</p>