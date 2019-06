'Svirat ću u Carnegie Hallu, a nemam novaca za harmoniku'

Nadam se samo da ću dobiti vizu za Ameriku, još je malo vremena. Valjda će mi ambasada barem malo uskočiti, rekao je Martin Kutnar (18). To je samo jedan od problema mladoga glazbenika.

Prije dvije godina bio je drugi u hrvatskom 'Supertalentu'. Svira harmoniku i violončelo. U međuvremenu je imao brojne nastupe, nedavno i s Berlinskom filharmonijom. Onda se prijavio na 'Manhattan International Music Competition'. Tisuće glazbenika iz svijeta prijavilo se sa svojim snimkama uživo.

Foto: Christoph Soeder

- Nastup na takvoj priredbi mi je jako važan, to je prilika za upoznati menadžere u ljude utz glazbe iz cijelog svijeta. A takva poznanstva su važna ako se želiš probiti u svijet - objasnio je te dodao kako će na natjecanju biti glazbenici iz Australije, Kine, Japana, Meksika, Španjolske, SAD-a, Rusije i Njemačke.

U finalu će nastupati njih 11. Jedan od njih je naš Martin. Žirijem je predsjedao Ivo Pogorelić, a nagrada za izabrane je koncert u slavnom Carnegie Hallu u New Yorku. Inače, dvorana je to na Manhattanu, a na otvorenju je kao gost dirigirao Petar Iljič Čajkovski.

- Krenulo me ovo ljeto, prvo Berlinska filharmonija i sad, nadam se, Carnegie Hall - rekao je Kutnar koji će za nastup u Carnegie Hallu dobiti 800 eura. No, Kutnar nam je uz probleme s izdavanjem vize otkrio i one glazbene.

Foto: Christoph Soeder

- Nemam svoju klasičnu harmoniku pa je posuđujem od prijatelja. Tako je bilo za Berlin, bit će i za Manhattan. Stoje i do 200.000 kuna, neke osrednje, ali upotrebljive oko 80.000. Zbog toga sam se i prijavio u ‘Supertalent’, kako bih uspio skupiti za harmoniku - rekao je, ali objasnio kako se više u Hrvatskoj ne bi prijavio na 'Supertalent'.

- Možda bi se prijavio u Engleskoj. Pogotovo s ovom električnom harmonikom, s njom mogu biti 'one man band' - govori. Osim ovog nastupa, čeka ga rješavanje mature, četvrti je razred gimnazije, a i ispiti na drugoj godini Akademiji, gdje svira violončelo, jer u Zagrebu nema studija harmonike.