Pandemija je potrajala, uz posao i slabo kretanje dolazi i nepravilna i neujednačena prehrana, a forma je sve lošija. Samim time, pada i samopouzdanje, osjećate se nesigurno, izbjegavate ogledalo, a ljeto se bliži. No, mukama može biti kraj. U Zagrebu postoji dvorana Marka Wahlberga za funkcionalne treninge.

Glumac Mark Wahlberg poznat je po isklesanom tijelu, a za to je dijelom zaslužan i njegov sustav treninga koji u svega 45 minuta izgori 700 do 1000 kalorija. Trening u studiju F45 traje svega 45 minuta, to je i jedna od temeljnih postavki koncepta, a F se odnosi na funkcionalni trening. F45 je posebno dizajniran kako bi omogućio funkcionalni trening cijeloga tijela, a pritom povećao razinu energije kroz dan, poboljšao metabolizam, snagu i izdržljivost. Timska atmosfera u F45 pomaže članovima da naprave promjenu u svom životu koja nije samo fizički izgled, nego razvija i vaš karakter.

Franšiza F45 nastala je 2013. godine u Sydneyju u Australiji, a do sad se proširila na gotovo 2000 poslovnica po cijelome svijetu. To i ne treba čuditi, jer koncept 45 minutnog fitnessa su prigrlile zvijezde poput Beyonce, David Beckhama, Mile Kunis i Hugha Jackmana, uz suvlasnika Mark Wahlberga.

Zagrebački studio nalazi se u Radničkoj ulici, a nekoliko trenera koji stoje na raspolaganju svim vježbačima kontroliraju da izvođenje vježbi prolazi u najboljem redu.

- Godina je bila iznimno izazovna, nedugo nakon otvorenja imali smo poplavu, a zatim i drugu, pa dva 'lockdown-a'. Međutim, to nas nije zaustavilo da nastavimo ulagati u još bolje uslugu. Renovirali smo studio, osvježili ga i opet smo dostupni svim klijentima. Sprave i stanice za vježbanje su nam posložene u 'kvadratni' oblik, tako da svaka osoba ima svoj prostor u kojem vježba. Time se ne dijele sprave sa ostalim članovima, svatko nakon treninga dezinficira svoju stanicu čime smo osigurali sve epidemiološke mjere, a i više od traženog - rekao je Mihael Sviben, vlasnik F45.