Svjetski je dan kazališta: Pali 24sata i gledaj hit predstave

Kazališta diljem svijeta obilježavaju 27.ožujka Svjetski dan kazališta kojem, već tradicionalno, prethode prigodne kazališne poruke.

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika pružilo je tu čast Nacionalnom prvaku HNK u Zagrebu Siniši Popoviću (62).

- Moramo vjerovati u kazalište. Svi mi koji ga stvaramo. Moramo ustrajati u toj vjeri. To nam je poslanje. Gubeći sve više bitke za ljudsko dostojanstvo na pozornici stvarnog života postajemo sve odgovorniji za onaj koji stvaramo na ovoj imaginarnoj, duhovnoj. Kad nam je već dano (ili smo pak sami sebi to uzeli za pravo) da suočavamo ljude sa njima samima prikazujući im kako žive, kako ne žive i kako bi mogli živjeti, činimo to smjelo, originalno i nadasve odgovorno. Učinimo sve što možemo da ne dopustimo ovom čudovišno surovom svijetu da silnom halabukom, izostankom tolerancije, pomanjkanjem svakog boljeg ukusa i općim nesuglasjem prodre u posvećeni prostor kazališta. Ne dopustimo nikad da kazalište prestane biti mjesto susreta i spoznaje. Neka nam je svima sretan i ispunjen nastojanjem da budemo promjena koju želimo vidjeti u svijetu, ne samo današnji, nego svaki dan u kazalištu - poruka je koju je Popović uputio javnosti. Ostatak teksta možete pročitati na stranici zagrebačkog HNK-a.

Kao nastavak suradnje 24sata sa zagrebačkim Hrvatskim narodnim kazalištem te snimateljskom i tehničkom podrškom Croatia Filma, danas na 24sata i na YouTube kanalu 24sata možete u 20 sati pratiti predstavu ‘Vučjak’, jednu od najvažnijih drama Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana.

Predstave na Youtube kanalu nisu namijenjene komercijalnoj upotrebi, emitirat ćemo ih u edukacijske, humanitarne ali i zdravstvene svrhe u suradnji s HNK Zagreb i Croatia filmom. Naime, svaka izolacija koja podrazumijeva drastično reduciranje socijalnih kontakata može imati negativan utjecaj i na naše na psihičko zdravlje, a umjetnost u takvim situacijama omogućuje ljudima da se s mnogo manje stresa prilagode izvanrednoj situaciji u kojoj su se našli oni i njihove obitelji.

