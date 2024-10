Svjetsko, a naše: Splićanin u realityju doživio debakl, tvrdio da je košarkaš i krio da ne radi

Društvenim mrežama se proširio snimak američkog reality showa '90 Day Fiance' koji se emitira na TLC-u. Naime, radi se o showu u kojem se prate parovi koji su podnijeli zahtjev za K-1 vizu. Riječ je o vizi koja se izdaje stranim zaručnicima američkih državljana i tako im omogućuje ulazak u Sjedinjene Američke Države uz uvjet da se vjenčaju u roku od 90 dana.

Foto: YouTube screenshot

U showu se pojavio Božo Vrdoljak iz Splita koji se predstavio kao košarkaš, a u showu je s Vanjom Grbicom koja je s Floride, a porijeklom je iz Bosne. Ona se bavila trbušnim plesom, a također je radila i kao profesionalna šminkerica, pekarica veganskih specijaliteta i medicinski prodajni predstavnik.

U Bosni i Hercegovini je odrastala do svoje desete godine, sve dok nije krenuo rat zbog raspada bivše Jugoslavije. Bila je zaručena za muškarca prije 11 godina kada ga je uhvatila u preljubu. Ljubio se s tajanstvenom ženom na kauču, ali i vodio dvostruki život. Osam mjeseci prije snimanja reality showa, Vanja je sama otputovala u Europu pa je obišla Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju te Hrvatsku.

Foto: YouTube screenshot

U Splitu je prespavala jednu noć, a do tada nije bila u tom gradu. U trenucima dosade, uključila je aplikaciju za dating gdje je upoznala i Božu iz Splita. Screenrant.com navodi kako je Božin izgled opisala kao 'apsolutno savršen'.

No, Božo je u početku rekao Vanji da je vrlo uspješan košarkaš, a to joj je posebno imponiralo jer nikad prije nije hodala sa sportašem. Ali, u osmoj epizodi showa došlo je do nevjerojatnog preobrata.

Božo je svojoj majci rekao za djevojku, a majka ga je upitala je li djevojci rekao da je nezaposlen.

- Upozna si neku žensku? - u šoku je upitala Božu majka pa nastavila:

- A sine, zna li ona da ti nemaš posao? Da ti ne radiš nigdi?

- Ne zna, rekao sam joj da igram košarku - hladno je odgovorio Božo koji je mislio 'da nije trebao to reći' Vanji.

Božo je domaćoj javnosti možda poznatiji kao glumac u skečevima na YouTube kanalu 'Hrvatsko nadzemlje'.

Posljednji video govori o tome kako je Božo šokirao Vanju kada je grupi prijatelja rekao da su 'samo prijatelji'. To je Vanju zasmetalo jer je proputovala cijeli svijet da vidi Božu.

Prijatelji, Božo i Vanja su jeli soparnik pa su prijatelji pitali Vanju i Božu gdje su se upoznali.

- Online - rekla je kroz smijeh Vanja.

- U knjižnici, u crkvi, na NASA-inoj stanici - nabrajao je Božo.

Foto: YouTube screenshot

Prijatelji su nastavili.

- Jeste li službeno zajedno? - pitali su ih.

- Mi smo samo dobri prijatelji - rekao je Božo, a Vanja dodala:

- Ne, nismo. Zašto bi prevalila toliki put od Orlanda do ovdje zbog prijatelja?

To je kasnije uznemirilo Vanju koja je ostala 'bez riječi'.