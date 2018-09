Svoje probleme i ‘teret slave’ su pokušavali riješiti u krevetu

Njezin seksualni apetit je izvan kontrole. Nisam smio dovesti nijednog hetero muškarca blizu nje, rekao je nedavno bivši prijatelj pjevačice Mel B (43). Bivša spajsica jedna je od brojnih zvijezda čiji je život “preuzela” ovisnost o seksu. Mel B se zbog pisanja biografije “Brutalno iskrena” suočila s problemima među kojima su seks i alkohol.

Foto: Instagram Mel b Bivša spajsica kaže da se nije mogla suočiti s osjećajima, pa se seksala i pila alkohol. Njezin prijatelj se bojao dovoditi prijatelje blizu nje jer je bila izvan kontrole i spavala s po tri muškarca u danu

- Nekad je teško suočiti se s osjećajima. Nikad nisam imala problema sa seksom ili alkoholom nego sa stvarima koje su se krile ispod svega toga - objasnila je pjevačica. Njezin prijatelj tvrdi da je Mel B znala spavati s tri muškarca u jednom danu.

Hvalio se i trostruki oskarovac Jack Nicholson (81). “Zločesti dečko” i “žestoki partijaner”, kako su ga zvali, tvrdi kako je tijekom godina spavao s oko dvije tisuće žena. Osim što je nudio kokain princezi Margareti, sestri britanske kraljice Elizabete II., spavao je s brojnim kolegicama, a navodno je s jednom u naletu strasti imao seks na haubi automobila ispred Playboyeve vile.

Foto: PA/PIXSELL JACK NICHOLSON Oskarovac je rekao kako je odmalena osjećao seksualni nagon i da ga je počeo ispunjavati čim je mogao

- On je neumorna seks-mašina. Voli dobru zabavu i igrice poput pljuskanja, lisica, bičevanja i fotografiranja polaroidnim fotoaparatom - rekao je pokojni Playboyev model i glumica Karen Mayo-Chandler.

U seks-tajne Jadu Pinkett Smith (46) uputila je ni manje ni više nego baka. Glumica kaže da je postala ovisnica o masturbiranju kad je imala devet godina.

- Bila sam fokusirana na seks i vjerovala da njime mogu riješiti svaki problem. Mislim, lijepo je puno se seksati, ali postavlja se pitanje zašto ga želiš u tim količinama - rekla je supruga glumca Willa Smitha (49). Jada je neko vrijeme bila opsjednuta i kupovinom seksualnih igračaka.

Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL

- Imala sam višestruke orgazme dok sam ih koristila - hvalila se svojedobno glumica. Pjevačica Britney Spears (36) proslavila se diljem svijeta 1998. hitom “...Baby One More Time”, a pred obožavateljima je “glumila” dobru djevojku koja djevičanstvo čuva za brak. To je tvrdila i dok je bila u vezi s tinejdžerskom zvijezdom Justinom Timberlakeom (37). No saznalo se da su ipak spavali te on nije bio prvi dečko s kojim je Spears imala seks. Bivši muž pjevačice Kevin Federline (40) priznao je kako je bilo nemoguće “zadovoljiti” pjevačicu.

Foto: Promo BRITNEY SPEARS Bivši suprug pjevačice kaže da je dugo imala imidž ‘divne djevojčice’ koji je kasnije rješavala u krevetu

- Imali smo seks-maratone i stalno smo bili u krevetu - ispričao je Kevin. Njezini prijatelji su rekli kako je Britney hvalila bivšeg muža zbog “vještina u krevetu”.

- Volim seks. Mislim da je odličan - rekla je svojedobno Britney.

Među najpoznatijim seks-ovisnicima je i golfer Tiger Woods (42). Koliko je puta prevario svoju sad već bivšu suprugu, model Elin Nordegren (38), ni on sam vjerojatno ne zna. Nordegren više nije mogla trpjeti njegove nevjere te su se supružnici razveli 2010. jer je javnost godinu prije saznala da je vara s menadžericom noćnoga kluba.

Foto: Reinhold Matay/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Želim se ispričati zbog sebičnog i neodgovornog ponašanja. Bio sam nevjeran, imao afere, varao - rekao je Woods. Golfer je nekoliko puta bio na odvikavanju, a njegove ljubavnice su otkrile da je bio toliko ovisan da je umjesto spavanja želio cijelu noć “igrati se s njima”.

Kad se nije seksao, Tiger je na mobitelu gledao porniće, a potrošio je stotine tisuća dolara na prostitutke. Usto je, kako su rekle njegove ljubavnice, želio da žene nose crveno rublje jer mu je to mamina omiljena boja.

Foto: Promo PARIS HILTON Bogata nasljednica je navodno ovisnost iskoristila za promociju i pustila snimku seksa u

Bogatoj nasljednici Paris Hilton (37) ovisnost o seksu nikad nije smetala, pa ni kad je 2003. procurila snimka seksualnog odnosa nje i tadašnjeg dečka, igrača pokera Ricka Salomona (49). Budući da je video izašao tri tjedna prije početka realityja “The Simple Life” u kojem je Paris bila akterica uz prijateljicu, dizajnericu i Nicole Ritchie (36), javnost je tvrdila kako je to bio Parisin način promocije.

Foto: Promo ANGELINA JOLIE tvrdi kako je imala seksualnu znatiželju od djetinjstva, a voljela se rezati tijekom seksualnih odnosa

Angelini Jolie (43) nekad je seks bio jako bitan, a svojedobno je objasnila kako se to promijenilo kad je postala majka kćeri Zahare (13) i Shiloh (12), blizanaca Vivienne i Knox (10) te sinova Maddoxa (17) i Paxa (14). Rekla je da je njezina seksualna znatiželja počela u vrtiću kad je izmislila igru za ljubljenje dečki.

- Bila sam jako seksualna. Ljubili smo se i skidali majice. Bila sam u velikoj nevolji - prisjetila se. Jolie je rekla i kako joj emocije tijekom seksa nisu bile dovoljne, pa su se ona i njezini partneri rezali nožem.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL MICHAEL DOUGLAS Razveo se od prve supruge zbog nevjera te tvrdi da je dobio rak zbog oralnog seksa

Glumac Michael Douglas (73) priznao je kako je ovisnik o seksu 2012. u svojoj biografiji. Njegov prvi brak s filmskom producenticom Diandrom Luker (62) propao je jer ju je prevario puno puta te mu više to nije htjela praštati. Bio je i na odvikavanju od ovisnosti, a kaže kako je zbog oralnog seksa imao rak grla.

Najpoznatiji “ovisnik” s malih ekrana iz serije “Dva i pol muškarca” Charlie Sheen (53) godinama se borio s ovisnošću o seksu i u stvarnom životu. No to nisu bili njegovi jedini poroci. Priznao je da se njegov život svodi na drogu, seks i alkohol.

Foto: LuMar Jr./Press Association/PIXSELL CHARLIE SHEEN Glumac je unajmljivao prostituke za 16.000 kuna za noć, a tijekom tulumarenja zarazio se HIV-om

- To je ono po čemu sam poznat, moji skandali i moj način života, to sam ja - rekao je u intervjuu. Sheen je plaćao prostitutke 16.000 kuna za jednu noć te je prije tri godine priznao kako je HIV pozitivan, za što je prije plaćao ljudima da ne kažu javnosti.

Foto: Promo DAVID DUCHOVNY Prije supruge nije mogao biti ni dvije godine s jednom ženom, no ipak joj nije ostao vjeran

Davida Duchovnyja (58) njegova je ovisnost “koštala” braka s kolegicom Teom Leoni (52) koja se razvela od njega kad je saznala za prevare. Zvijezda serije “Dosjei X” i “Kalifornikacije” tvrdila je kako ne može odbijati sve žene koje mu se nude i da ga nagon tjera da bude nevjeran. No ipak je otišao na liječenje.

