Svoje zdravstveno stanje dugo je skrivao: Jamie Foxx otkrio zašto je hitno završio u bolnici...

Netflixov specijal 'Jamie Foxx: What Had Happened Was…' označio je povratak oskarovca pred kamere nakon hospitalizacije u travnju 2023. godine. Nakon svakakvih glasina, pa čak i onih da je mrtav, Jamie je ispričao javnosti što se dogodilo. Specijal je vodio s osmijehom i puno šala, no nije mogao suzdržati suze u očima dok se prisjećao tamnih trenutaka..

- 11. travnja, imao sam jaku glavobolju i pitao sam prijatelja za aspirin. Prije nego što sam dobio aspirin, izgubio sam svijest. Ne sjećam se 20 dana - otkrio je.

Sestra ga je odvezla u bolnicu Piedmont Atlanta u blizini koje je snimao novi film 'Back in Action'. Doktori su otkrili da je imao moždano krvarenje koje je dovelo do moždanog udara te su mu spasili život hitnom operacijom. Nakon uspješne operacije potvrdili su da će potpuni oporavak biti moguć, ali da će to biti 'najgora godina njegovog života'.

Kad se 4. svibnja probudio, ostao je u šoku. Nije mogao hodati, a mislio je da je tražio aspirin od prijatelja prije samo nekoliko minuta. Objasnio je kako mu život nije prošao pred očima, sve što je vidio bio je tunel.

- Nisam vidio svjetlo, ali bio sam u tunelu. U toplom tunelu. Kvragu, idem li na krivo mjesto - prestrašio se.

Oporavak je trajao dugo s obzirom na to da se u početku kretao samo u invalidskim kolicima. Obitelj je za to vrijeme objavila samo da je Foxx imao medicinsku komplikaciju. Njegova kćer dodala je da mu se stalno vrtjelo i da mu je padala glava te nije željela da to javnost iskoristi i napravi neku šalu.

Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS

- Znam da je puno ljudi čekalo da čuju novosti, ali da budem iskren s vama nisam želio da me vidite takvog. Želim da me vidite s osmijehom, kako se zabavljam, bacam šalu, snimam filmove ili televizijske emisije. Nisam želio da vidite kako cijevi idu iz mene i pitate se hoću li preživjet - podijelio je pjevač tri mjeseca nakon hospitalizacije.

Nakon što je 'otišao u pakao i nazad' sada je dobro i duboko se zahvaljuje svima koji su se molili za njegov oporavak i podržavali ga.