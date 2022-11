Sylvester Stallone shrvan zbog Brucea Willisa: Prolazi kroz jako teške trenutke. Ubija me to sve

Glumac Sylvester Stallone (76) priznao je da ga ubija to što mora gledati Bruce Willisa (67) tako bolesnog. Glumac, podsjetimo, boluje od afazije. Bolesti, koja napada moždani centar zadužen za govor, te posljedično smanjuje mogućnost razumijevanja ili izražavanja riječi, čitanje i pisanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bruce prolazi kroz stvarno teške trenutke. On je na neki način nekomunikativan. To je jako tužno, ubija me - rekao je zvijezda trilogije 'Rocky' u intervjuu za Hollywood Reported.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL

Bruce je zbog te teške dijagnoze prestao glumiti. Svi oni koji su posljednjih godina radili s glumcom primjećivali su da njegovi problemi s čitanjem i izgovaranjem teksta postaju sve izraženiji. Već neko vrijeme pisalo se da Bruce zaboravlja tekst i da se ponekad gubi, ali tad se još nije znalo da je riječ o afaziji.

No, mnoge je čudilo da posljednjih godina igra u niskobudžetnim filmovima koji nisu postizali značajniji uspjeh ni kod publike ni kod kritike. Ipak, iza Brucea je bogata karijera tijekom koje je postao sinonim za akcijskog junaka.

Foto: CINEMA LEGACY COLLECTION/THE HOL/IMBD/INSTAGRAM/PROMO

Najčitaniji članci