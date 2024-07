Tabor film festival donosi 900 minuta filmskog programa i dobitnika Zlatne palme...

Čak 900 minuta filmskoga programa, a osim toga i poseban ambijent, dobro društvo, povijest i priroda Hrvatskog zagorja, plus radionica za osnovnoškolce te dva odlična koncerta koji očekuju sve posjetitelje. A ulaz na sve programe - i filmske, i glazbene, i radioničke - je besplatan! Najava je to 22. Tabor film festivala 6. i 7 srpnja u Dvoru Veliki Tabor.

- Tijekom 2 dana, od 10 ujutro do ponoći, gledat će se filmovi u dva festivalska kina. Očekuje nas i velika poslastica: dobitnik Zlatne palme u Cannesu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' Nebojše Slijepčevića. A za zatvaranje novi film Borne Armaninija 'Trenuci izazova', koji je od početka 2024. osvojio već 5 festivalskih nagrada - najavljuju organizatori.

Foto: PROMO

Najdugovječniji međunarodni festival kratkog filma u Hrvatskoj prošle je godine prikazao 22 filma stranih autora, od čega je čak 21 film hrvatska premijera.

Foto: PROMO

Među raznovrsnim žanrovima i temama hrvatskoj publici dojmili su se eksperimentalni film Adriana Duncana 'Prosinečki' koji je inspiriran Robertom Prosinečkim, kao i mjuzikl Yugotransport – We Are All in the Same Bus Borisa Hadžije kojem su u fokusu ex-yu gastarbajteri, a jednu od uloga tumači Siniša Labrović.

Zanimljivost je i da je dokumentarac s performativnim elementima o srednjovjekovnom izolacionizmu i mržnji prema izbjeglicama Fearkingdom djelomično sniman u Hrvatskoj.

Foto: PROMO

Festival je u 2023. nastojao djelovati humanitarno, stoga su sredstva prikupljena od dobrovoljnih donacija bila dodijeljena projektu izgradnje PIK-PAK kuće – inovativnom i održivom prostoru za djecu Hrvatskog Zagorja. Projektu provodi Društvo 'Naša djeca' Zabok

s ciljem zagovaranja osjećaja pripadnosti i oblikovanja ambicija usmjerenih ka budućnosti zajednice na regionalnoj razini.