Tajne hitova: Mrle sakrio tekst pjesme zbog srama, gitarist ga našao pa nagovorio da snime

Mama kupila traktora, mama ljubila morona, stihovi su koji se već neko vrijeme pjevaju po cijeloj Hrvatskoj, a osmislili su ih dečki iz Leta 3. Bend koji postoji od 1987. godine u svojoj je glazbenoj karijeri imao više ovakvih hitova, koji se i danas slušaju.

Prije četiri godine Letovci su gostovali u emisiji 'Re:konstrukcija' u kojoj su ispričali tajne svojih najvećih hitova koji su obilježili hrvatsku rock scenu.

Izgubljeni

Pjesmu 'Izgubljeni' u cijelosti je napisao Zoran Prodanović Prlja (58), kako je otkrio Damir Martinović Mrle (61). Napisao je tekst, a osmislio je i glazbu.

- Ja sam napisao pjesmu. Išao sam na probu i imao sam u glavi taj nekakav 'riff'. Onda mi je pao na pamet taj tekst. Imao sam 24 ili 25 godina. Bili smo demo bend i nastupali smo na ondašnjim demo festivalima, od kojih je jedan poznati bio u Zagrebu. Poslije našeg nastupa je izašla u poletu, razmišljao sam da smo izvrsni izraz izgubljenosti generacije koja dolazi. Sigurno je to u meni okinulo okidač da smislim tu pjesmu. Stalno smo imali osjećaj da nedostaje jedna pjesma koja bi na jedan način bila hit singl. To nam je leglo kao šamar budali u tom trenutku - rekao je Prlja u emisiji.

Prlja je zvuk i ritam, odnosno kako ga je on nazvao 'riff' imao već u glavi. Inspiracija mu je bila pjesma 'Wild Thing' koju je davne 1965. godine napisao Chip Taylor, ujak Angeline Jolie. Zvuk iz te pjesme kombinirao je sa zvukom iz pjesme 'White Room' grupe Cream iz 1972.

- U to vrijeme kad smo mi napravili tu pjesmu, to je bila gotovo blasfemija, nekakav punk, bend novog vala. Koliko god smo mi tada bili izraz izgubljenosti generacije koja dolazi, generacije koje su tek poslije došle, iza nas, isto su se na neki način mogle i moći će se poistovjetiti s njom - otkrio je Prlja.

Nafta

Za razliku od 'Izgubljenih' u pisanju legendarne 'Nafte' sudjelovali su svi članovi benda.

- Nije samo moj ep. Svi smo napisali tekst i onda smo igrali onu igru, kad jedan zapiše jednu rečenicu i presavije papir pa da drugome. Netko je prvi napisao: 'Rukama pokrivam oči' pa dodao papir ovom drugom, a ovaj je napisao: 'Izlazim iz sobe'. Na kraju smo raširili papir i rekli: 'Hm, dobar je tekst' - započeo je Prlja, a Mrle dodao:

- Tata je pao u rezervoar benzina. Svi su se vozili na naftu nakon toga. Odnosno, nisu se vozili na naftu nego na tatu.

Ova pjesma priča o odnosu djeteta, mame i tate, ali koja je, kako su spomenuli u prilogu, prebačena u nadrealni rječnik. Dečki su ispričali i gdje su snimili pjesmu.



- Imali smo lijepo iskustvo oko snimanja albuma jer smo otišli na jedno malo imanje u Istri. Tamo smo proveli dosta vremena, cijeli materijal smo tamo dovršili i na kraju ga tamo i snimili. Vokal koji je u originalu snimljen, pjevao sam u kombiju ispred te kuće. Mogli smo što smo htjeli, da li ćeš pjevati na krovu ili u kombiju. Svidjelo nam se što je pjesma donijela nekakav nadrealistični tekst, s jedne strane nerazumljiv, a s druge strane ga nitko ni ne treba prevoditi jer je bitna emocija koja izlazi iz pjesme - otkrio je Prlja.

- To je poput lirske pjesme, o kamenim kućama, riba, more, sol, masline, to je nekad bilo tako, sad više tog nema, svi su otišli u Ameriku pa je to i propalo. Tako nema ni nafte više, tog osjećaja nafte. To je naša klapska pjesma - dodao je Mrle.

Tazi tazi

Pjesma 'Tazi tazi' je napravljena u suradnji s bendom Pehlin Kings, a napravljena je s elementima romske tradicionalne glazbe.

- Imali smo jednu slovensku pjesmu koja se zove 'Maček v žaklju' i onda smo htjeli napraviti obradu te pjesme, htjeli smo u nju ubaciti jedan element. Onda smo se sjetili Pehlin Kingsa. Tekst sam za hrvatsku verziju napisao ja, onda smo ju nazvali 'Tazi tazi', kao Tarzanić. Trebalo mi je 3-6 minuta da napišem tekst - otkrio je Mrle, koji je sam osmislio tekst za ovu pjesmu. Pričali su i o spotu koji su snimili u romskom dijelu grada.

- Meni je u spotu sve super, taj dok izgleda grozno, sve izgleda kao da smrdi pa mi pa Pehlin Kingsi. Bilo je 45 stupnjeva, ispekli smo se. Mislim da smo dobro pogodili energiju i emociju koju smo htjeli postići - rekao je Prlja.

U spotu se u jednom trenutku žene krenu skidati, a dečki iz Leta 3 rekli su da se svima svidjelo to. Dečki iz Pehlin Kingsa nisu se složili s njima pa je jedan od članova rekao da ga se to zapravo nimalo nije dojmilo.

- Mi takve spotove ne podržavamo. Nije baš ugodno za vidjeti - rekao je jedan od članova Pehlin Kingsa.

Tražili su i nekog tko će skočiti sa doka koji je bio visok više od deset metara. Pronašli su jednog dečka, a kad su pitali za djevojku rekli su im da nijedna ne može jer 'su sve bile trudne'.

Drama

Zanimljiva priča krije se i iza pjesme 'Drama', koju je napisao Mrle, ali nikad nije htio da taj tekst izađe u javnost. Ipak, s vremenom je gitarist naišao na tekst koji je Mrle sakrio te je hit naposljetku snimljen.

- S ovom pjesmom je nastao cijeli album 'Jedina' i 'Bombardiranje Srbije i Čačka'. Imali smo prostoriju za snimanje, a s vremenom je taj prostor prenamijenjen za potrebe astronomije. Tu je nastala i 'Drama' - rekao je Prlja, a Mrle nastavio:

- Ja sam imao jednu bilježnicu u koju sam pisao tekstove koje me bilo sramota pokazati. Isprobavao sam kako bi ja napisao koji tekst, uvijek su mi na živce išli angažirani tekstovi, nešto pametni i tako. Htio sam i ja probati napisati jedan pametan tekst, napisao sam ga i sakrio negdje unutra u toj prostoriji. Bilježnicu nisam nikom pokazivao. Baljak, naš gitarist, je došao do toga i čitao to pa rekao: 'Vidi ovaj tekst!'. Ja gledam, ono 'Drama'. Rekao sam im: 'Nemojte to, sramota me'. Krenuli smo radit tako da je to nekakva radio drama pa sad voditelj čita nešto, neke pametne fore - ispričao je. U video spotu ove pjesme ekipa je odjevena u kostime pingvina, za koje je zaslužna kostimografkinja Iva Šerić.

- Jedna obožavateljica, Iva, je za nekakav ispit napravila tetrapak od mlijeka i na njega zalijepila naše fotke. To nas je toliko 'ždrecnulo' da smo odlučili s njom se upoznati - rekli su dečki. Iva Šerić je također ispričala kako je došlo do suradnje s Letovcima.

- Uputstva preko telefona su bila: 'Mi bi htjeli biti pingvini, onako debeli' i kao opis kretnje. Svatko je odabrao svog pingvina, koji su na prvi pogled isti. Ipak, Mrle je odmah došao i rekao da želi uzet najzgodnijeg. Super mi je kako su svoj karakter dali pingvinima, vidi se to i u spotu - rekla je.

Riječke pi*ke

Let 3 jednom je riječkom muzeju donirao kip bake s brkovima, koji su stavili ispred muzeja. Tada je to pokazivalo koliko su liberalni, a to je pokazala i pjesma 'Riječke pi*ke', koja je jedna od najpoznatijih iz njihove diskografije.

- Tekst smo napisali isto nekakvim 'puzzle' sistemom. Taj tekst smo našli u nekakvoj omladinskoj radnoj akciji. Baš ono, akcijaške pjesme u kojima se slavio duh svih koji se okupe od Triglava do ne znam kuda. I od naše, naravno, pi*ke - rekli su Mrle i Prlja. U to je vrijeme pjesma bila toliko popularna da su dečki napravili i majice s natpisima 'Riječke čke', a koje su, kako oni tvrde, žene tada s ponosom nosile po Rijeci.

- Moja je supruga najsretnija kada obuče tu majicu i kaže: 'Ja sam riječka čka'. - dodao je Prlja.

