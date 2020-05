Tajne iza kamera: J.Lo divlja i dijeli otkaze, a Robbie prijeti...

Agentica i autorica Melanie Blake otkrila je najluđe hirove slavnih i svoja iskustva s njima u knjizi 'The Thunder Girls', spominjući Beyonce (38), Jennifer Lopez (50), Mariah Carey (50) i mnoge druge velike zvijezde.

- Prije njenog nastupa u Top of the Pops, ekipa Jennifer Lopez nam je rekla da ni slučajno ne ostvarujemo kontakt očima s njom dok ne završi nastup, ali ja se nisam mogla suzdržati dok sam gledala probu. Prišla sam joj i rekla da su nam rekli da je ne gledamo, 'ali htjela sam ti samo reći da mislim da si divna'. Ona je totalno podivljala. Sljedeće što znam jest da je pola njenog tima dobilo otkaz - ispričala je Melanie, koja je godinama radila u glazbenoj emisiji 'Top of the Pops' s velikim zvijezdama.

Foto: zz/PA Images/PIXSELL

Iz tima Mariah su rekli da moraju pljeskati čim je ugledaju na pozornici, a pjevačica je navodno i tražila nekoliko mačića kako bi se igrala s njima da joj ne bude dosadno.

- Srećom je u blizini bio pet shop pa sam vlasniku obećala da ću ih brzo vratiti - prisjetila se Melanie.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Autorica je svjedočila i nekim zločestim podvalama u bendovima.

- Beyonce je bila draga i pričala sa svima nama, dok su menadžeri njoj iza leđa nagovarali kamermane i tehničare da snimaju samo nju te da ignoriraju druge članice Destiny's Childa - rekla je Blake.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Kaže kako je Geri Halliwell (47) bila draga dok je pjevala u Spice Girls, ali poslije se potpuno promijenila i ponašala se kao princeza.

- Promijenila je čak i naglasak, a marširala je okolo kao da je studio njen - tvrdi Blake.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Mel B (44) je, kaže Melanie, bila simpatična i jednostavna, a nije se promijenila ni kad ju je srela 20 godina kasnije, dok je za Robbieja Williamsa (46) rekla kako je arogantan. Jednom je vikala na njega jer je igrao nogomet u backstageu.

- Mogao bih ti srediti otkaz - rekao joj je, a ona je rekla neka pokušali, ali dotad neka prestane nabijati loptu u zid.

Foto: David Parry/Press Association/PIXSELL

Istaknula je i kako su njezinu prijateljicu dva vrlo poznata muškarca pitala hoće li imati s njima seks u troje.

- Ona je pristala, no nije se baš zabavila pošto su se njih dvojica fokusirali jedan na drugog. Obojica su danas ikone tog vremena - ispričala je Melanie, ali nije željela otkriti o kome se radi...

