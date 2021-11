Na današnji dan prije 81 godinu u San Franciscu rođen je legendarni Bruce Lee. Majka mu je bila poznata kantonska operna zvijezda te se obitelj kad je Bruce imao godinu dana odselila živjeti u Hong Kong. Ali majka Lee Hoi-chuen kao da je osjetila da će život njezina sina biti baziran u državi gdje je rođen, pa mu je na kantonskom dalo ime Lee Jun-fan. U slobodnom prijevodu, kaže nam službena stranica Brucea Leeja, Jun-fan=povratak opet.

No to nije bilo prvo ime koje je nosio, zbog praznovjernosti svoje majke prvo ga je nazvala Sai-Fon (mali feniks) jer se bojala da će ga to ime zaštiti od zloduha. Ime po kojem nam je svima poznat, Bruce, zapravo mu je dala, kaže nekoliko izvora, doktorica koja ga je porodila - Mary Glover.

Sad kad smo apsolvirali kompliciran početak života, selidbu na drugi kraj svijeta i promjenu nekoliko imena, vrijeme je da se baziramo na djetinjstvo ovog legendarnog glumca. Djetinjstvo, koje u principu nije ni imao...

Dok su živjeli u SAD-u prvi put se kao jednogodišnja beba pojavio u filmu "Golden Gate Girl" iz 1941, a selidbom u Hong Kong već kao petogodišnjak počeo se stalno pojavljivati na filmu. Prvu 'potpisanu' ulogu odradio je u "Birth of mankind" iz 1945., a do punoljetnosti se pojavio u 15-ak filmova.

Na početku te uloge nisu bile vezane za borilačke vještine po kojima je i danas poznat. Tko zna što bi se i dogodilo s njegovim životom da ga jednom nakon škole, kad je imao 12 godina, nije napala i pretukla grupa dječaka (ili starijih tinejdžera, ovisi o izvoru). Kako bi se u budućnosti mogao zaštiti od takvih napada upisao je školu Kung fua kod Sipu Yif Mana te je tu nastavio trenirati idućih pet godina. To mu je ujedno bilo i jedino formalno obrazovanje u borilačkim vještinama u životu.

Ali nisu samo gluma & treninzi zanimali mladoga Leeja. S 18 godina osvojio je prvenstvo Hong Konga u cha-cha plesu, a već od ranih dana razvio je interes prema filozofiji.

Uz sve to, stigao je Lee i upadati u probleme s policijom, postao je član bande i nekoliko puta je završio u zatvoru, pa su njegovi roditelji odlučili kako je možda bolje da sreću potraži preko bare, u SAD-u, gdje je i rođen. Iako nikad to nije službeno potvrdio, Bruce se navodno zamjerio vođi mafije u Hong Kongu nakon što mu je istukao sina, pa je odlazak u SAD zapravo bio bijeg od sigurne smrti...

Sa samo 100 dolara u džepu 1959. godine krenuo je brodom u SAD, ali snalažljiv kakav je bio, budžet je dodatno podebljao podučavajući putnike iz prve klase plesu. Već u to vrijeme bio je izuzetno zgodan i šarmantan te su putnice stajale u redu za njegove usluge.

Brodom je stigao do San Francisca, gdje je nekih godinu dana radio u restoranu kojeg je posjedovala njegova američka rodbina, ali to ga nije ispunjavalo ni najmanje. U SAD je stigao kako bi bio poznat, a ne prao suđe i donosio hranu mušterijama. Pa je, čim je skupio nešto novca, odselio u Seattle. Tamo je upisao studij filozofije te se posvetio vježbanju, a 1963. godine, kad je otvorio i svoj prvi kung fu studio, upoznao je i buduću suprugu Lindu Emery.

Ljubav je brzo planula, već iduće godine su se vjenčali, brzo je stigao i prvi sin Brandon, a škola borilačkih vještina koju su zajedno vodili dobro je poslovala. Tamo se, među ostalim, znao pojaviti na podukama i legendarni Chuck Norris. Bruce, kako je kasnije opisala njegova supruga, bio je sjajan tata, ali ne jedan od onih koji će mijenjati pelene ili se buditi pet puta po noći. Trebala mu je sva snaga koju ima kako bi izgradio što bolji imidž za svoju školu, a samim tim i za samog sebe. U glavi je imao samo jedan cilj - postati slavna faca u Hollywoodu. U godini Woodstocka, 1969., par je dobio i drugo dijete, kći Sharon. Bruce je cijelu vrijeme trudnoće priželjkivao sina, otkrila je njegova supruga, ali kad je prvi put vidio kćer jednostavno se rastopio i ona je postala centar njegovog svijeta.

U tim trenucima, sve je više-manje išlo po planu. Imao je skladnu obitelj, uspješan posao, počeo je glumiti u američkim filmovima, doduše u sporednim ulogama, ali sve je 'mirisalo' na to kako će brzo dobiti pravu priliku. I ta prilika je stigla početkom 1971. godine. Bruce je pozvan na audiciju za glavnu ulogu u filmu "Kung fu". Bio je siguran kako je to njegova ulaznica za slavu, no kad je uloga otišla u ruke drugome, bio je potpuno slomljen. Ideja za sam film navodno je došlo od Brucea samoga, ali Warner Bros je preradio ideju i odbio Brucea, kaže nam nekoliko izvora, zbog njegova jakog azijskog naglaska.

Zasitio se tad Amerike, zasitio se brojnih audicija i neuspjeha te je obitelj spakirala kofere i odselila se u Hong Kong. A tamo je već bio poznat, bez da je to znao. Američka serija "Green Hornet" u kojoj je imao sporednu ulogu u tom dijelu Azije je bila pravi hit.

Stigla je zato brzo i prva njegova glavna uloga u megauspješnom filmu "The Big Boss" iz 1971. godine. Odmah iduće godine uslijedile su "Fists of Fury", koje su srušile rekord kojeg je dotad držao "The Big Boss".

Kad su u Hong Kongu vidjeli koliko dobro Bruceu ide, za njegov sljedeći film "Way of the dragon", dali su mu potpuno slobodne ruke. Bio je glavni glumac, autor, redatelj i glavni koreograf. Znao je Bruce koga želi za protivnika u tom filmu, pa je okrenuo broj telefona starog poznanika Chucka Norrisa, koji dotad nije imao nijednu potpisanu filmsku ulogu. Njihova borba u tom filmu proglašena je i najboljem borbom stoljeća i ubrzo je krenuo uspon Norrisa kao filmske zvijezde.

No natrag na Leeja. S ovih par uloga postigao je u kratkom roku status najveće azijske filmske zvijezde i Hollywood je uvidio da je njegov potencijal puno veći od same Azije, pa je dogovoreno snimanje filma "U zmajevu gnijezdu". Prije toga 1972. godine Lee je radio na svojem projektu "Game of death", poznatom po tučnjavi s NBA legendom Kareemom Abdulom-Jabbarom, no ponuda ekipe iz Hollywooda bila je toliko primamljiva da je odlučio prekinuti produkciju i posvetiti se "Zmajevom gnijezdu".

Kako su kasnije ispričali njegovi prijatelji, Bruce se za vrijeme snimanja tog filma osjećao jako loše i često se žalio na glavobolje. U svibnju 1973. hospitaliziran je kad je kolaborirao na setu. Otkriven mu je moždani edem, ali nakon kraće hospitalizacije je pušten iz bolnice.

Dva mjeseca kasnije, točnije 20. srpnja, Bruce je stigao u stan glumice Betty Ting Pei sa svojim biznis partnerom i producentom Raymondom Chowom, navodno kako bi radili na filmu "U zmajevom gnijezdu". Chow je brzo napustio stan jer je imao sastanak i Bruce i Betty ostali su sami. Kasnije je Betty priznala da su zapravo bili ljubavnici, ali to je već u to vrijeme bilo jasno više-manje svima. No njihov rad na filmu prekinula je Bruceova glavobolja, pa mu je Betty ponudila tabletu Equagesica, što je Bruce i prihvatio. Otišao je malo prileći pa će onda lako nastaviti s poslom... Ali više se nije probudio. Chow, s kojim je Bruce zakazao večeru, došao je u stan glumice kako bi ga probudio, ali nije uspio.

Kada je Chow stigao pronašao je Brucea kako leži potrbuške na krevetu i Betty koja je bila pored njega, u stanju potpunog šoka, pokušavala ga dozvati da se probudi, navodi autor Matthew Polly u svojoj knjizi "Bruce Lee: A life". Chow je shvatio da je već kasno. Bruce je bio mrtav. Situacija nije bila nimalo dobra, Lee je ležao na krevetu svoje ljubavnice, a njih dvoje bili su jedini svjedoci. Razmišljao je kakav bi to skandal mogao biti i kako će ih za njegovu smrt sigurno okriviti mediji. I tada je odlučio 'spasiti stvar'. Shvatio je da bi bilo najbolje da je Bruce Lee umro negdje drugdje, a ne u stanu svoje ljubavnice.

Odjenuo ga je i razmišljao što bi mogao sljedeće napraviti. Da li da ga odveze do njegovog stana koji je bio samo pet minuta od tog. No na kraju je odlučio dovesti doktora. Rekao je Betty da nazove svojeg osobnog liječnika, dr. Eugenea Chu Poh-hwyea, koji je radio u lokalnoj bolnici. Ona ga je nazvala, ali mu nije rekla ime o kome je riječ. Kada je stigao, Lee je već bio bez pulsa i bilo kakvih znakova života. Bezuspješno ga je pokušavao oživljavati deset minuta. Pozvao je i Hitnu pomoć.

Prije dolaska Hitne Raymond je preuzeo kontrolu nad situacijom, poput pravog producenta. Rekao je Betty da ništa ne govori medijima i zatim nazvao Bruceovu suprugu i rekao joj da je Lee na putu prema bolnici zbog "stanja sličnom onome u svibnju". Djelatnici hitne pomoći Hong Konga stigli su za sedam minuta i nisu odmah prepoznali pacijenta. Pokušavali su mu pronaći puls, kasnije je bolničar Pang Tak Sun objašnjavao kako "iako se osoba činila mrtvom, morao je primijeniti svu prvu pomoć". Supruga Linda u bolnicu je stigla 15 minuta prije hitne pomoći. Činio joj se da je Bruce bez svijesti, a liječnički tim počeo je s masažom srca. Uzalud.

- Nisam mislila da će umrijeti, a kamoli da je već mrtav - rekla je njegova supruga kasnije.

Brucea više nije bilo. Svijet je bio u šoku i krenule su se širiti teorije zavjere. Njegovu autopsiju vodio je Donald Teare i ustvrdio kako je riječ o "nesretnom slučaju".

- Zagušenje i edem mozga bili su uzrok smrti. Kongestija pluća i ostalih organa pokazuje da je najvjerojatnije edem prvo zaustavio respiratornu funkciju, dok je srce i dalje pumpalo krv u arterije, koje su se proširile zbog manjka kisika. Edem je konačno uzrokovao zaustavljanje srčanih centara u mozgu i zaustavio srce - zaključak je liječnika, koji je odbacio špekulacije kako je njegovu smrt uzrokovala marihuana, čiji su tragovi pronađeni u Bruceovu sustavu.

Fanovi su ubrzo krenuli opsjedati bolnicu u kojoj je preminuo. Šuškalo se kako ga je ubila banda, kako ga je netko izazvao na tučnjavu te ga usmrtio, a onda je stiglo službeno priopćenje njegove produkcijske kompanije.

- Gospodin Bruce Lee srušio se tijekom jutarnje šetnje vrtom sa svojom suprugom i nažalost nije mu bilo spasa. Ovo je veliki gubitak za sve nas - stajalo je u priopćenju koje je poslao Chow.

No novinari u priču nisu povjerovali te su ubrzo pronašli ekipu Hitne pomoći koja ga je pokušala spasiti te večeri i priča je pala u vodu. Znalo se da je umro u stanu svoje ljubavnice, a novinari su ga uspjeli fotografirati mrtvog dok je čekao autopsiju.

Nakon ispraćaja u Hong Kongu, na kojem je bilo oko 30.000 ljudi, obitelj je njegove posmrtne ostatke prebacila u Seattle, gdje je pokopan na groblju Lake View.

- Nisam mogla objasniti djeci da tate više nema, a bilo im je još teže kad sam zbog poziva mrtvozornika morala otputovati natrag u Hong Kong, pa sam ih ostavila na čuvanje svojoj sestri u Kanadi. Najteže je bilo Brandonu. Bio je još dječak, a morao je podnositi telefonske pozive novinara te se kao jedini muškarac u kući trudio zaštititi sestru i majku. Možda je zbog toga izrastao u zatvorenu osobu koja ne pokazuje osjećaje pred drugima. Izbjegavao je razgovarati o ocu jer je mislio da me to rastužuje. Osim toga, i do njega su doprle glasine o očevoj misterioznoj smrti, ali me nikada nije želio opterećivati njima - ispričala je kasnije Bruceova supruga i dodala:

- Svako malo mi postavljaju pitanje kako je umro Bruce Lee. Govore mi da ga je psihičkim moćima ubila neka poremećena osoba, ali ja vjerujem u nalaze patologa koji su ga detaljno pregledali. Svi se liječnici slažu: Bruce Lee je umro od iznimno burne reakcije na jedan od sastojaka u lijeku Equagesic, analgetiku koji se u to doba prepisivao za blaže bolove poput glavobolje. Njegov je organizam kobno reagirao na progutanu tabletu - nakupljanjem tekućine u mozgu koja je prerasla u golemi edem. Utonuo je u san i u kratkom roku mirno umro

S Bruceovom smrću naglo je porasla i njegova slava, a samim time i interes javnosti za svaki detalj njegova privatnog života, kao i neizostavne teorije zavjere. Prva se na tapeti fanova našla njegova ljubavnica Betty, koju su optuživali da ga je namjerno otrovala te je u kratkom periodu dobila velik broj prijetnji smrću.

- Imala sam samo 26 godina i cijeli svijet me je mrzio. Pisalo se kako je Bruce tog dana prekinuo sa mnom pa sam ga zato otrovala. Nitko me nije branio - ispričala je kasnije Betty.

Drugi na tapeti bio je Raymond Chow, koji se s njim i Betty družio tog dana. Pričalo se kako je to napravio jer ga je Bruce planirao napustiti i pokrenuti vlastitu kompaniju bez njegove pomoći u SAD-u. Njihov odnos je u to vrijeme već bio ozbiljno narušen, pisali su mediji, a s Bruceovom smrću Chow je dobio i prava na njegov posljednji film "Game of death", kojeg je kasnije i objavio, iako je imao samo 11 minuta materijala s Bruceom snimljenoga.

Teorija zavjere koja je privukla najveću pažnju javnosti bila je ona kako je Leeju presudila mafija iz Hong Konga, kojoj je odbijao plaćati 'reket'. Pisalo se kako je svojim ponašanjem naljutio čelnike organizacije, koji su na ovaj način odlučili poslati poruku svima ostalima koji im se odluče suprotstaviti.

Najbizarnija teorija od svih je kako je Brucea ubila tajna organizacija kung fu majstora zato što je najskrivenije tajne njihovog zanata dijelio sa zapadnim svijetom. I njegov prijatelj Chuck Norris imao je svoju teoriju, koja se više-manje poklapala s onim što su doktori zaključili, ali je otkrio i kako je Bruce uzimao tablete za opuštanje mišića za koje nitko nije znao kako bi smanjio bolove u kralježnici.

Nakon Bruceove smrti, koja je šokirala svijet "jer je najspremniji & najjači čovjek umro tek tako", otkrivena je i Bruceova mračna tajna vezana za narkotike. Iako je bio izuzetno posvećen treninzima, za vrijeme boravka u Americi 'otkrio' je kokain & LSD. Za njegovu povremenu upotrebu kanabisa se znalo i za to skoro nitko nije mario, ali kad su procurila pisma u kojima detaljno priča o svojoj ovisnosti, Bruce je opet bio na naslovnicama.

"Pošalji mi hrpu kokaina i dosta LSD-a. Urokan sam kao životinja. Treba mi još kako se mogu uživjeti u novu ulogu", pisao je u pismu svojem kolegi glumcu Robertu Bakeru Lee negdje 1971. godine. Pisma su pronađena slučajno te su kasnije potvrđena kao originali i prodana na dražbi.

U drugom pismu Lee piše Bakeru "Kako mu kokain više nije potreban. Te da smatra kako nije loša stvar što ga je probao i otvorio sebi neke nove vidike, ali to nije put kojeg želi voditi".

Da je njegova supruga bila upućena u njegovu ovisnost, koju je koliko-toliko držao pod kontrolom, dokazuje pismo iz 1973. koje je poslala Robertu Bakeru.

"Ne brini se u vezi C (kokain), više ne pretjeruje s njim" - napisala je.

Kasnije, kad je na snimanju "Vrane" poginuo njegov sin, pojavila se i posljednja teorija zavjere. Ona o "prokletstvu nad obitelji Lee". Opet se sve vratilo na početak. Zlodusi, kojih se njegova majka bojala od njegova rođenja i zbog kojih mu je i mijenjala ime, za neke su razlog zašto Brucea & Brandona više nema među živima...